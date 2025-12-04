紐約市布碌崙劫匪七周作案十餘起 警方通緝

我的頻道

記者胡聲橋／紐約即時報導
紐約市警方通緝布碌崙一名七周作案十數起的劫匪。(警方提供)
紐約市警方通緝布碌崙一名七周作案十數起的劫匪。(警方提供)

紐約市布碌崙(布魯克林)出現一名膽大妄為的搶劫者。警方稱這個男劫匪過去七周內犯下至少十數起搶劫案。該劫匪從商店收銀機和ATM機前搶錢，在布碌崙多個社區作案。警方3日公布了這名男嫌犯的照片予以通緝。

第一起劫案於10月13日發生在亞特蘭大大道(Atlantic Avenue)557號。一名35歲的女店員表示，該男子威脅要打她，然後搶走了收銀機內的現金。十天後，即10月23日，在亞特蘭大大道537號，該男子再次趁收銀機開啟時越過櫃台搶走現金逃逸。

11月5日，在總統街(President Street)663號的店鋪內，這名嫌犯以兌換貨幣為由要求29歲女店員操作收銀機，待收銀機打開後，這名嫌犯搶走了現金並將這名女店員推倒在地。三天後的11月8日，他在教堂大道(Church Avenue)2230號，假裝持械脅迫25歲女店員開啟收銀機。第二天(11月9日)，他在弗拉布許大道(Flatbush Avenue)350號要求店員兌換現金後，從收銀機內取走款項。

警方稱，11月20日，這名嫌犯在弗拉布許大道1號強行搶走一名正在ATM機前存款的女性的錢包。兩天後在法院街(Court Street)附近，他將另一名剛從ATM提款的女性推倒在地，奪走現金後向北逃逸。

相同作案模式持續至11月24日，他趁一名18歲店員打開收銀機時搶走現金

11月26日這名劫匪在大西洋大道(Atlantic Avenue)501號持刀威脅後搶錢逃逸；11月28日，他再度鎖定兩間商店行劫。首案發生於弗拉布許大道539號，他持刀威脅一名22歲店員；當日稍晚，在富爾頓街(Fulton Street)680號，他借兌換貨幣之名，亮刀搶走現金。

最後一起已知案件11月30日發生於迪卡布大道(Dekalb Avenue)80號。警方表示，該男子因換鈔要求遭拒，遂翻越櫃台亮刀搶錢。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

紐約市警方通緝布碌崙一名七周作案十數起的劫匪。(警方提供)
紐約市警方通緝布碌崙一名七周作案十數起的劫匪。(警方提供)

