曼哈頓地鐵上點燃熟睡乘客褲子後逃離 嫌犯遭通緝

快訊

記者許君達╱紐約即時報導
曼哈頓地鐵內發生疑案，乘客在車廂內熟睡時褲子起火被燒傷。圖為案發的34街站。(記者許君達╱攝影)
曼哈頓地鐵內發生疑案，乘客在車廂內熟睡時褲子起火被燒傷。圖為案發的34街站。(記者許君達╱攝影)

紐約市警(NYPD)日前對一名涉嫌在曼哈頓的地鐵車廂中縱火焚燒其他乘客的男子發布通緝令，鼓勵知情市民提供線索。

根據警方通報，該嫌疑人1日凌晨3時許在曼哈頓34街(34th Street-Penn Station)地鐵站內登上一列北行方向的3號線列車，在車上一名56歲乘客身上點火，然後趁列車關門前逃離車廂。根據本報此前的報導，本案受害人或為遊民，案發時正在地鐵上睡覺。他在列車行至下一站時報廣場時發現自己的褲子起火，隨後由時報廣場車站工作人員協助報警，此後被送醫，雖腿部燒傷，但無生命危險。

根據多家媒體援引警方消息人士的說法，受害人在接受警方問詢時拒絕配合，並反覆修改證詞，起初說自己被人縱火，後又改口，一度令調查陷入困難。

經過進一步調查後，警方終於在34街車站的監控中找到了嫌犯的蹤跡，證實本案確係縱火犯罪。根據警方提供的信息，嫌犯為一身材中等的男性，膚色較深，作案時身穿灰色夾克、黑色帽子、黑色褲子以及黑色靴子，並攜帶黑色背包。

警方呼籲知情者積極提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

由於受害人不配合調查且反覆改口，警方一度陷入調查困難，但兩天後終於發現了嫌犯蹤跡...
由於受害人不配合調查且反覆改口，警方一度陷入調查困難，但兩天後終於發現了嫌犯蹤跡，證實本案確係縱火。(市警提供)

地鐵站 曼哈頓 時報廣場

➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

