曼哈頓地鐵上點燃熟睡乘客褲子後逃離 嫌犯遭通緝

曼哈頓地鐵內發生疑案，乘客在車廂內熟睡時褲子起火被燒傷。圖為案發的34街站。(記者許君達╱攝影)

紐約市警(NYPD)日前對一名涉嫌在曼哈頓 的地鐵車廂中縱火焚燒其他乘客的男子發布通緝令，鼓勵知情市民提供線索。

根據警方通報，該嫌疑人1日凌晨3時許在曼哈頓34街(34th Street-Penn Station)地鐵站 內登上一列北行方向的3號線列車，在車上一名56歲乘客身上點火，然後趁列車關門前逃離車廂。根據本報此前的報導，本案受害人或為遊民，案發時正在地鐵上睡覺。他在列車行至下一站時報廣場 時發現自己的褲子起火，隨後由時報廣場車站工作人員協助報警，此後被送醫，雖腿部燒傷，但無生命危險。

根據多家媒體援引警方消息人士的說法，受害人在接受警方問詢時拒絕配合，並反覆修改證詞，起初說自己被人縱火，後又改口，一度令調查陷入困難。

經過進一步調查後，警方終於在34街車站的監控中找到了嫌犯的蹤跡，證實本案確係縱火犯罪。根據警方提供的信息，嫌犯為一身材中等的男性，膚色較深，作案時身穿灰色夾克、黑色帽子、黑色褲子以及黑色靴子，並攜帶黑色背包。