紐約地鐵7號快車大延誤…抵法拉盛困車廂15分鐘 乘客火大

記者戴慈慧／紐約即時報導
地鐵到Met-Willets Point車門敞開停了10分鐘以上，寒風和雨不斷灌進車廂。（記者戴慈慧/攝影）
地鐵7號線今日上午再度傳出大規模延誤，搭乘Express快車服務的通勤族反映，列車在行進途中「每一站之間都停擺」，動彈不得的情況長達5至15分鐘以上，乘客整節車廂宛如被困住，多名民眾因此誤點、行程大亂。

上午9時至下午1時之間，7號線快車多次被迫在隧道與區間停住，並未明確公告原因。住在皇后區的林小姐表示，因上午在法拉盛有重要行程，特別提早20分鐘出門，沒想到地鐵一路顛簸卡停，原本應該提前抵達，最後竟被延誤到「還遲到20分鐘」。她無奈說：「本來想說快車比較可靠，結果一路被關在車上，完全不知道發生什麼事。」

而列車抵達終點站法拉盛後，車廂竟遲遲不開門，整車乘客又被困在車內約15分鐘。期間車廂內嘆息聲、抱怨聲不斷，不少人焦躁地拿出手機，也有人乾脆站起來伸展肢體。

MTA在X上的官方帳號，截至下午仍未就7號線延遲發布任何更新或解釋，僅保持感恩節的貼文。乘客對於官方未即時溝通頗感不滿，認為列車已長時間異常停擺，卻得不到資訊，使情況更加混亂。

7號線快車服務在11月才剛完成長期工程施工，當時MTA宣布將改善軌道狀況並提升列車運行效率，快車班次也於近期全面恢復，然而工程完工不久即出現大範圍延誤。

截至目前，延誤原因仍未獲官方確認。多名受困乘客希望官方能儘速說明是否為號誌故障、軌道問題、車輛調度失衡或其他因素，並要求恢復即時資訊更新，以便民眾調整通勤與行程安排。

7號線今早到法拉盛站卻不開門，乘客在車廂內等了15分鐘以上。受困乘客在車廂內發出...
