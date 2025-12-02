我的頻道

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

像玩盲盒 Trader Joe's 地區限定神秘購物袋回歸

紐約布碌崙8大道華人按摩店遭持刀搶劫 3匪洗劫近萬元

記者顏潔恩╱紐約即時報導
店員將收銀機和身上的現金交給劫匪。(店主提供)
布碌崙(布魯克林)8大道一家華人按摩店近期凌晨時分遭三名外族裔歹徒持刀搶劫，三匪多次用刀抵在員工的脖子上威脅，並暴力毆打店員，逼迫他們交出店內及身上所有財物；管轄當地的市警72分局目前已對三匪發出通緝令，呼籲知情人士提供線索，受害店主也表示，若民眾在8大道周圍撿到可能是店員的錢包或證件，請將物品交至警局歸還及協助調查。

該案件發生於11月30日凌晨3時22分許，三名戴著帽子的匪徒當時佯裝成顧客走進位於57街772號的華人按摩店，當晚店裡有四名員工、四名顧客；一名華裔女員工上前接待，轉身要帶領幾人走到後面的房間時，突然一名劫匪亮出刀子，另一手則粗暴地扯著員工的頭髮。期間，另一名男員工走至前台察看情況時，也遭另一名匪徒以同樣方式威脅控制。

三匪於是押著兩人走到店後方的位置，並命令在場所有人蹲、趴在地上，拿走員工和顧客身上的現金、首飾、手機和大衣；其中最先被控制的男員工期間也被帶回到前台，將收銀機裡的錢都交給對方，甚至自己褲兜裡準備交房租的錢也被搶走。

一名女員工事後憶述道，即使眾人已交出身上財物，但匪徒仍覺得他們有所隱瞞，不斷怒吼威脅，還用腳狠踢他們的頭部；過程中，她見同事因聽不懂對方指令而被持續毆打，抬起頭開口試圖回應時也被踢了一腳，其中一名男員工被打得最慘，胸口與臉部被踢、後背被踩，身上留下明顯瘀痕。

除搶劫財物外，三名匪徒還在店內四處翻箱倒櫃，搜尋值錢物品，所到之處一片狼藉，店內多處設施也被嚴重破壞；據店主描述，三名匪徒在店內逗留至少半小時才離去，他推測匪徒可能是擔心手機具備追蹤功能，因此未將手機一併帶走，而是在離開前將手機丟回按摩床上。

據多名受害員工描述，三名劫匪疑似膚色較深的西語裔，其中一人外貌特徵近似中東裔，而員工身上的小費、現金、首飾及當天營業額均遭洗劫，估計損失近1萬元；店主表示，事後向周邊商家打聽時得知，案發前夕的下午，有一名擺攤商家曾留意到街頭出現六名可疑人物，疑似前來踩點，其外貌特徵與本案劫匪高度相似。

他無奈表示，過去店內最多被人偷點東西，或是有不法之徒嘗試打劫時看見店裡人多就退縮了，從未出現如此嚴重的打劫情況；他還指出，劫匪對店內動線與布局似乎十分熟悉，令他不禁懷疑其中有人曾到過店裡，甚至可能與匪徒內外串通。

案發後，許多員工感到恐懼，不敢再上夜班，其中一名剛控制好抑鬱症的員工，經歷此劫後情緒再次崩潰；店主希望8大道群眾可提供線索，幫助警方早日捉拿嫌犯歸案，若有人在街道上發現丟失的錢包和證件，也希望可以交至警局歸還。

劫匪粗暴地拉扯著店員的頭髮，並用刀威脅。(店主提供)
兩名男女員工在前台處被持刀劫匪控制。(店主提供)
警方正在通緝三名搶劫華人按摩店的匪徒。(市警提供)
8大道 華人 布碌崙

