快訊

家中座機突然故障？ 八旬長者因此被盜2.5萬元

國民兵華府遭槍擊 美國計畫重新審查關切綠卡移民

過感恩節有經濟壓力 2成紐約人靠分期付款負擔帳單

記者許君達╱紐約即時報導
民調顯示，近六成紐約人對感恩節期間的消費，包括禮品、大餐和「黑五」購物等，感到有經濟壓力；近四成受訪者表示會比去年支出更少。(路透)
紐約民調機構錫耶納學院(Siena College)日前發布感恩節民調，顯示近四成紐約州居民預期今年節日期間的消費會比去年更少，近六成受訪者表示，節日消費為家庭財務狀況帶來了壓力。

該項民調在17日至21日間進行，樣本總量為839名州民，抽樣概率依照全州總人口的年齡、居住地、收入水平和族裔等因素的分布情況加權處理。

調查發現，92%的受訪者會認為慶祝感恩節為必要事項，其中40%計畫出行、60%會在家過節。在家過節者中，56%計畫購買禮品或參加節後的「黑五」、「數位星期一」等購物活動。在計畫消費的人群中，僅有47%已有明確預算和消費目標，過半受訪者在節前尚不清楚自己想買些什麼。

本年度紐約人的消費欲望與往年相比屬於偏低水平。調查結果顯示，有36%的受訪者表示今年感恩節會比去年支出更少的錢，37%預計今年的消費水平將持平、至少不會高於去年。

其中，50至64歲的受訪者節儉願望最高，45%希望少花錢、39%希望持平。在消費主力中，18至34歲的年輕群體有39%表示今年感恩節花的錢會比去年多，高於26%的平均值。

然而對跟進問題的回答結果則表明，消費欲望的高漲並非主因。在回答今年支出會比去年高的受訪者中，50%表示主要原因是關稅和通膨導致價格水平上漲、19%表示今年為維持人情而送出的禮物比去年要多，僅13%表示今年會購買比去年更貴更好的東西。

在所有受訪者中，58%表示感恩節消費會給財務狀況帶來不利影響，20%表示感恩節消費的帳單將不得不拖延到明年才能繳清。而對於消費額度，有50%的受訪者表示採購金額不會超過500元、70%表示花在節日大餐上的錢不會超過500元。

梅西感恩節遊行人滿為患 為一睹巨型氣球各出奇招
