梅西感恩節遊行巨型氣球充氣 吸引大批民眾圍觀

一名孩童穿著蜘蛛人服裝觀看「蜘蛛人」巨型氣球充氣。(路透)

為了迎接明日登場的梅西感恩節大遊行，逾30個巨型氣球周三在曼哈頓 上西城街頭進行充氣作業，吸引大批民眾排隊觀賞。

影片來源：YouTube@NBC New York

國家廣播公司(NBC)記者羅莫(Steven Romo)在現場報導時說：「我到之前心想，不過就是為氣球充氣嘛，能有多好看？結果看到這些角色逐漸變大『活』起來，真的非常有趣。」

梅西百貨 公司發言人維拉斯(Orlando Veras)說：「明天遊行中會看到的每一個氣球，都正在這裡準備。我們正在把所有網子和帳棚架好，接著會將氣球充飽氦氣。」

官方表示，充飽一顆氣球約需90分鐘，完成後有些氣球的高度可達五層樓。

今年將是第99屆梅西感恩節大遊行，將有多個全新作品登場，包括皮克斯經典角色「巴斯光年」以及「K-pop獵魔女團」，還有拉布布(Labubu)花車等。