理念迥異仍攜手 曼達尼留蒂池任紐約市警局長

紐約市 候任市長曼達尼 (Zohran Mamdani)於19日早宣布，現任市警(NYPD)局長蒂池(Jessica S. Tisch)已同意留任；盡管兩人在公共安全與政治理念上存在明顯差異，該任命仍被外界視為新市長試圖穩定治安的舉措。

過去數周，外界不斷揣測蒂池是否會接受留任邀請，而曼達尼多次公開表示希望她繼續掌舵市警。蒂池當日向全體警員發送電郵表示，「候任市長邀請我在其政府中繼續擔任警察局長，在與他進行多次對話後，我已同意。能夠領導這個部門是我一生最大的榮幸，我也為能繼續服務感到自豪。」

曼達尼亦在聲明中讚揚蒂池，稱「我一直敬佩她在整頓警局高層腐敗、降低全市犯罪、以及在面對威權壓力時堅守紐約人權益的努力。」曼達尼還說，新政府將致力讓警員與社區雙方都感到安全並受到代表，「共同打造一個讓所有人以身為紐約人為傲的城市。」

當選新一屆市長前，身為民主社會主義者的曼達尼曾主張「削減警察預算」(defund the police)，蒂池則頻繁對保釋改革法提出批評，而曼達尼認為改革仍不徹底。因兩人在公共安全理念上迥異，使這次合作備受關注。

這項人事安排不僅履行了曼達尼在競選期間的承諾，也被解讀為其向民主黨 中間派與商界發出的安撫訊號。現年44歲的蒂池被視為廣受尊重的技術官員，在其任內紐約市犯罪率持續下滑，多項指標創下近年新低。

蒂池在聲明中表示，雖並非認同曼達尼的所有理念，但雙方在公共安全的核心目標上具有共識，包括降低犯罪、提升社區安全、杜絕腐敗，以及為警員提供必要資源。

按計畫，曼達尼將設立頗具爭議的「社區安全局」(Department of Community Safety)，分擔部分遊民與精神健康相關案件，由社工及其他專業人員替代警員處理。

此外，蒂池支持外任市長亞當斯(Eric Adams)提出將警局人力擴充至4萬人的構想，曼達尼則在競選時表態將維持現有約3萬5000人的編制。

國際議題上，蒂池身為猶太富商家族成員，立場親以色列；曼達尼則長期公開批評以色列政策，並因強烈支持巴勒斯坦而受部分猶太社群質疑。

近月來，多名民主黨主要人物如州檢察長詹樂霞(Letitia James)及州長霍楚(Kathy Hochul)等，都曾建議曼達尼保留蒂池。蒂池亦深受商界支持，以其「精準警務」(precision policing)策略維持犯罪率下降。