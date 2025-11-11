我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

英國史上最大加密貨幣洗錢案 中國首腦近12年徒刑

綁架案牽出毒品案 紐約警在南布碌崙繳獲644磅大麻

記者胡聲橋╱紐約即時報導
警方在南布碌崙繳獲644磅大麻和大麻製品。(NYC Sheriff Office臉書)
警方在南布碌崙繳獲644磅大麻和大麻製品。(NYC Sheriff Office臉書)

一名駕車男子在布碌崙(布魯克林)戴克高地遭三名劫匪截停，劫匪不僅搶走了受害者的錢包和手機，還劫持了受害者。事發車輛後來在不遠處撞毀，警方當場逮捕了兩名劫匪，並找到了逃離現場的受害者。市警68分局警員在對此案進行調查時發現，一處民宅的地下室藏有大量大麻。86分局警員與市財政局警長(NYC Sheriff)辦公室合作，一共在這個「藏匿毒品窩點」查繳了644磅大麻和大麻製品。

警方稱，8日(周六)凌晨不到1時，一名37歲男子駕駛一輛2014款豐田Sienna箱型車在11大道交貝瑞吉大道(Bay Ridge Parkway)路口遭三名劫匪截停。劫匪將受害者拉出車外，毆打其面部，還搶走了受害者的錢包和手機。不僅如此，三名劫匪還逼迫受害者坐進豐田Sienna箱型車，然後開車逃離現場。

三名劫匪開車劫持受害者，當他們行駛到84街交Dyker Place附近時，汽車衝出圍欄，撞毀在路邊。警方聞訊趕到現場後，在現場發現了兩名劫車者，並以涉嫌綁架將其逮捕，另一名劫車者逃離現場，警方還在附近找到了受輕傷的受害者。

68分局警員在對這起搶劫綁架案進行調查時，被引至一棟民宅的地下室。因為懷疑那裡藏有大量毒品，警員馬上聯繫了市財政局警長辦公室。

警方稱，在取得搜索令後，68分局警員和市財政局警長辦公室聯合特遣隊合作，在這棟民宅內繳獲了至少500磅大麻花和超過100磅大麻製品，警方還以非法持有大麻罪，當場逮捕了另一人。警方接著又在一輛據信與該綁架案有關的車輛內查獲了150磅大麻。

此案目前已移交布碌崙檢察官辦公室進行調查。

警方在南布碌崙繳獲644磅大麻和大麻製品。(NYC Sheriff Office...
警方在南布碌崙繳獲644磅大麻和大麻製品。(NYC Sheriff Office臉書)
警方在南布碌崙繳獲644磅大麻和大麻製品。(NYC Sheriff Office...
警方在南布碌崙繳獲644磅大麻和大麻製品。(NYC Sheriff Office臉書)
警方在南布碌崙繳獲644磅大麻和大麻製品。(NYC Sheriff Office...
警方在南布碌崙繳獲644磅大麻和大麻製品。(NYC Sheriff Office臉書)

大麻 布碌崙 豐田

上一則

曼達尼首波人事 白思豪舊將佛雷翰回任紐約第一副市長
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

布碌崙下城違規停車猖獗 引發通勤者不滿

布碌崙下城違規停車猖獗 引發通勤者不滿
瑪摩利醫院啟用布碌崙最大兒童急診中心

瑪摩利醫院啟用布碌崙最大兒童急診中心
布碌崙展望公園獲1000萬元捐贈 用於森林養護

布碌崙展望公園獲1000萬元捐贈 用於森林養護
紐約布碌崙一對華裔男女詐騙不成反遭逮捕

紐約布碌崙一對華裔男女詐騙不成反遭逮捕

熱門新聞

重磅消息：華人，華裔，華僑請注意！ ！ ！

2025-11-05 12:42
該品牌「Great Value」被檢測出銫-137輻射污染的冷凍生蝦，批號為8005540-1、8005538-1和8005539-1，商品編碼則為738108，保存期限到2027年3月15日。圖為8大道攤商販售同品牌、不同品項的冷凍蝦。

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

2025-11-07 18:23
聯邦航空管理局(FAA)宣布，將從今日起對包括紐約都會區內多座機場實施航班削減，以維持飛安安全。(美聯社)

全美砍航班 紐約3大機場全上榜…旅遊業者提醒這樣訂票

2025-11-07 16:20
前紐約市長白思豪今年9月出席一場在義大利的活動，手中拿著莫札瑞拉起司。(歐新社資料照)

前紐約市長白思豪劈腿已婚官員 進步派女友心碎分手

2025-11-09 15:49
隨著本季最強冷空氣來襲，紐約周一晚間入夜後預計氣溫將驟降至20多度。(記者曹馨元╱攝影)

紐約「一夜入冬」體感溫度降至25度 可能降雪

2025-11-10 13:07
反警立場鮮明的曼達尼獲選為下一屆紐約市長，已令紐約市警出現離職潮。(記者劉梓祁╱攝影)

曼達尼警政觀惹士氣下滑 紐約市警恐掀離職潮

2025-11-09 06:09

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定

南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定
不念大學 照樣年入6位數…Z世代追捧10大高薪藍領職業

不念大學 照樣年入6位數…Z世代追捧10大高薪藍領職業
如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通
她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了