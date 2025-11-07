斯特凡尼克宣布參選州長挑戰霍楚 以可負擔性為競選主軸

斯特凡尼克競選視頻長達兩分半鐘，重點關注可負擔性問題，並批評了霍楚的領導。(截自競選視頻)

共和黨 聯邦眾議員斯特凡尼克(Elise Stefanik)7日宣布參選紐約州 州長，將在2026年的州長選舉中挑戰現任州長霍楚(Kathy Hochul)。斯特凡尼克的競選將以可負擔性為主軸，具體政策包括減稅、降低生活成本、終止「庇護城市」政策和廢除保釋改革等。

斯特凡尼克競選視頻長達兩分半鐘，重點關注可負擔性問題，並批評了霍楚的領導。「在霍楚失敗的領導下，紐約已成為全美最難負擔的州，稅收、能源、公共事業、租金與食品價格皆居高不下，讓勤奮的家庭不堪重負。」她表示。「我參選州長，是要為奧伯尼帶來新一代的領導，讓紐約重新成為對所有家庭都負擔得起、安全宜居的州。」

斯特凡尼克的主要政見包括減稅、降低生活成本和能源成本、終止「庇護城市」政策、廢除保釋改革、支持家長權益及擴大教育選擇等。

作為保守派女議員，斯特凡尼克代表紐約州北部的第21國會選區，目前正連任第六屆。她以川普 (Donald Trump)總統的堅定盟友形象聞名。據美聯社報導，川普去年曾提名她出任美國駐聯合國大使，但後來因擔憂共和黨在眾院多數席位過於微弱而撤回提名。斯特凡尼克本次競選視頻並未提到任何川普有關內容。

截至發稿，紐約州共有56位共和黨郡主席表態支持斯特凡尼克參選州長，這些郡主席合計代表超過72%的加權選票。根據規定，獲得50%支持即可成為紐約州共和黨正式提名人。斯特凡尼克目前已成為該黨預定的州長候選人。