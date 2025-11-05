曼達尼獲勝後首次演講 著手建立「有能力且具同理心」的市府

準紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)勝選隔日上午召開記者會，宣布未來施政方向以及市政交接團隊成員，亦針對現場媒體關於住房、物價、與企業關係、反猶太主義，以及對川普總統的看法。(美聯社)

準紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)勝選隔日上午召開記者會，宣布未來施政方向以及市政交接團隊成員，亦針對現場媒體關於住房、物價、與企業關係、反猶太 主義，以及對川普總統的看法。他表示，未來幾個月內，團隊將著手建立一個「有能力且具同理心」的市府，並以誠信為本，努力不懈，為所有稱這座城市為家的紐約人服務。在記者會中當被問及對川普言論的回應時，曼達尼表示，他尚未接到白宮的祝賀電話，但願意就有利於紐約市民的議題展開對話，「若討論有助於人民福祉，我願意談；若以犧牲人民為代價，那我會堅決拒絕。」

曼達尼在皇后區召開記者會，首先向超過200萬名投票的紐約市民表達感謝，不論是否支持自己，或對政治過程感到失望，他表示自己將每天努力以回應市民交付的期待。曼達尼亦指出，交接期將以「透明」為核心，成員則包含前市長白思豪(Bill de Blasio)任內成員李波德(Elana Leopold)與現任市長亞當斯(Eric Adams)第一副市長斯普林格(Maria Torres-Springer)。他表示，接下來幾天將陸續公布副市長與各局處首長人選，「有些名字大家會熟悉，有些則不然，但他們都將以創新方式解決長年問題。」

他強調，團隊將廣泛徵詢基層組織者、具經驗的政府官員、全國與國際的政策專家，以及「最了解社區需求的工薪階層」。他承諾，未來的市政府將延續競選期間的透明與開放，「因為紐約人值得信任他們的政府。」他也補充，由於交接需要人力、研究和足以因應時代挑戰的基礎建設，欲支持民眾可至transition25.com捐款。

圖為曼達尼在開票派對演說。(記者馬璿／攝影)

在媒體問答環節中，關於團隊成員似乎缺乏教育或公共安全方面的專家部分，曼達尼回應，這兩大面向是接下來57天的重點討論方向，教育與治安更是極其重要的議題，「我們將持續準備，確保在這些議題上兌現承諾，同時也處理其他攸關紐約人生活的問題。」而他也指出，他願意考慮任何願意在市政府工作的專業人士。

對於過渡期間是否與亞當斯(Eric Adams)合作，曼達尼雖表示期待和他對話以確保權力交接順利，但也指出，其任內房租平均上漲逾12%，影響超過200萬名紐約市民，卻甚至考慮任命一名曾在電視節目亮相、以房地產投機聞名的人士進入租金指導委員會，「某種程度上反映他在任期最後階段的政策取向。」曼達尼亦針對移民執法問題明確表態，「所有人都應受相同的法律標準約束。若你違法，就必須被追究責任，但現在的美國卻出現令人不安的氛圍，無論是總統還是執法人員本身，似乎都被允許違反法律。」

被問及與企業界關係時，曼達尼表示，他願意與各界商業領袖會面，「盡管我們在財政政策上可能意見不同，但仍有許多共識。」他承諾，將簡化冗長的營業規範，削減小企業罰金與費用，並優先解決托育成本過高的問題。他也批評聯邦削減糧食補助(SNAP)的政策，指出這不僅影響近200萬名紐約受助者，也波及雜貨業者與城市經濟。

談及外界關注的政治立場與任命取向，他指出，無論是進步派團體美國民主社會主義者(DSA)或其他支持者，他希望讓所有支持聯盟成員都參與這次的過渡進程。

針對反猶太主義的質疑，他強調：「我非常重視打擊反猶太仇恨，也將與猶太社群領袖合作，不僅保護，更要讚頌並珍視他們在這座城市中的貢獻。」

在記者追問選後的心境時，曼達尼回憶，「當開票結果塵埃落定，責任的重量令人感到謙卑，但更多的是一種機會，為那些對政治已失去信心的紐約客，帶來改變的機會。」他說，前一晚當他離開會場時，仍有上百名年輕選民守候街頭他們眼中、呼喊與歡呼聲裡，我看見政治可能達到的樣貌，也看到紐約人不僅能夠在領導者身上看到自己，更看到他們的掙扎。」他最後重申，「我的任務，就是讓這座城市再次成為所有人都能安居的地方。」