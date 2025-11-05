黃友興以54%得票當選皇后區30選區市議員 對手批霍頓背叛

我的頻道

記者戴慈慧／紐約即時報導
黃友興（前排中）在皇后區第30選區市議員選舉中勝出，當晚與志工與競選團隊合影留念。（記者戴慈慧/攝影）
黃友興（前排中）在皇后區第30選區市議員選舉中勝出，當晚與志工與競選團隊合影留念。（記者戴慈慧/攝影）

皇后區第30選區市議會選舉結果出爐，民主黨候選人黃友興(Phil Wong)以約54%得票率擊敗對手瓦伊楚納斯(Alicia Vaichunas)成功當選。

黃友興最終領先約10個百分點。他的競選夜氣氛樸實，現場僅以披薩與汽水招待志工，與對手同棟大樓內的DJ派對形成對比。雖然資金有限、無力大幅刊登廣告，他強調靠「一戶戶敲門」贏得選民信任。

經歷漫長選戰終於取得勝利，黃友興致詞時顯得又累又激動，語氣充滿感謝。他首先向妻子表達謝意，笑說：「沒有太太的支持，我根本沒辦法撐過這幾個月。她看我每天都在外跑行程，幾乎沒時間回家，仍默默支持我到最後。」感言中也特別提到那超過1000位簽署連署書、讓他順利登上選票的選民，以及600多位慷慨捐款的支持者。

黃友興長年居住在艾姆赫斯特(Elmhurst)，自1976年自香港移民來美後，一直活躍於社區事務。他曾任霍頓的預算主任與選民服務聯絡人，熟悉地方運作。他在勝選感言中特別感謝恩師霍頓，「他讓我學會如何傾聽、解決問題，也訓練出我今日的能力。」他承諾將保留現有團隊與辦公室體系，「甚至包括兩隻辦公室的貓Tippy和Whitey。」

在政見上，黃友興主張增加第104分局警力、改善街區安全與清潔。他並提出在社區增設垃圾桶、補助藝術計畫等具體建議。作為華裔社團領袖，黃友興現任「大紐約華人公民聯盟」(CACAGNY)主席，長期關注教育公平與亞裔學生權益。他曾多次倡議保留特殊高中入學考試(SHSAT)，並參與對哈佛大學招生制度的訴訟案。

不過，他的勝利也引發內部矛盾。瓦伊楚納斯原是霍頓團隊成員之一，曾擔任其社區聯絡員。她在選後接受訪問時表示，對霍頓轉而背書黃友興「感到被背叛」。她說，霍頓不僅在最後一刻撤回對她的支持，還將競選資源全部轉向黃，讓她「被自己團隊的人在背後捅了一刀」。瓦伊楚納斯指出：「我原以為我們是同一陣線的人，沒想到最後卻被政治現實擊倒。」

對此，黃友興在勝選夜僅以感謝回應：「若沒有霍頓的指導，我不會走到今天。」他也公開稱讚瓦伊楚納斯是一位「值得尊敬的對手」，從對手的批評中學到許多。

他並感謝多位現任市議員的力挺，包括元在熙(Julie Won)、古鐵雷斯(Jennifer Gutierrez)、萊斯勒(Lincoln Restler)與莊文怡(Susan Zhuang)等人親自到場助選。黃友興說：「他們帶著志工到投票所站崗、發傳單，這種支持讓我深受感動。」

他最後表示，將延續霍頓實事求是的作風，優先改善治安與教育資源分配。「明天我會先去父親的墓前報喜，這場勝利是獻給他。」

黃友興發表勝選感言。他強調將延續市議員霍頓的施政理念，持續服務社區。（記者戴慈慧...
黃友興發表勝選感言。他強調將延續市議員霍頓的施政理念，持續服務社區。（記者戴慈慧/攝影）
黃友興與妻子合影。黃友興特別感謝妻子的支持，笑說若沒有太太的理解與鼓勵，他無法撐...
黃友興與妻子合影。黃友興特別感謝妻子的支持，笑說若沒有太太的理解與鼓勵，他無法撐過艱苦的選戰。（記者戴慈慧/攝影）
支持者與團隊用手機拍攝黃友興發表勝選談話。
支持者與團隊用手機拍攝黃友興發表勝選談話。
競選總部內，志工與支持者拿起手機記錄黃友興的致詞時刻。（記者戴慈慧/攝影）
競選總部內，志工與支持者拿起手機記錄黃友興的致詞時刻。（記者戴慈慧/攝影）

亞裔 投票 皇后區

