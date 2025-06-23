曼哈頓宰也街戶外用餐恐被取締 蘭州拉麵館憂生計：我會倒閉

華埠小道宰也街因其封閉路段的安全性及充足的戶外座位，人氣大漲，一躍成為遊客、居民樂意光顧的首選去處。(記者曹馨元／攝影)

得益於疫情時期推行的戶外用餐計畫，紐約市曼哈頓區華埠 宰也街(Doyer St)因其封閉路段的安全性及充足的戶外座位，人氣大漲，一躍成為遊客、居民樂意光顧的首選去處。但隨著相關規定逐步落實，對於緊急通道、戶外設施所占面積的種種要求，在窄小的宰也街上難以落實，也讓商家擔心，若戶外用餐被取締，當地熱鬧的商業生態將大受打擊。

華埠商業改進區(Chinatown BID)執行總監陳作舟指出，目前宰也街上的戶外用餐設施由商改區 和部分店家共同提供，經疫情期間市府特批，才促成了這一華埠難得的「街頭廣場」。而商改區於日前收到市交通局(DOT)公告，指明在現行規定下，戶外用餐設施所占面積不得超過廣場的三分之一，且必須保持一條緊急通道，以供消防車進出；「宰也街本身只有13呎寬，一輛消防車能占滿整條路段，如此規定下，幾乎不可能再設街頭廣場」。

交通局的規定也表示，商家可以申請專屬用餐區，並分為「路側用餐區」(Roadway Cafes)和「人行道用餐區」(Sidewalk Cafes)兩種。其中，路側用餐區要求各店家的用餐點間隔15呎；於後者而言，宰也街並無足夠寬敞的人行道以安置用餐設施。「這兩個規定在宰也街也沒有辦法實現」，陳作舟說。

在宰也街經營了16年的「清味蘭州拉麵館」老闆劉先生表示，他無論如何也要爭取保留戶外用餐設施，「要是外面不能擺了，我們的店也要倒了」。蘭州拉麵店內空間狹小，僅能容納不到20位客人；戶外用餐為他們新增了超過30%的客流量。不僅如此，劉先生也指出，失去宰也街的戶外用餐設施將影響華埠整體的商業生態；「遊客願意來我們這裡吃飯，也會順便去勿街(Mott St.)買東西，我們這裡帶動了整個華埠的人氣」。

王先生說，宰也街的壁畫、路面彩繪，都成為了「網紅打卡點」，也讓美食遊客團常常光顧此地。(記者曹馨元／攝影)

隔壁的「武昌好味道」老闆王先生表示，雖然武昌店內空間寬敞，並不依賴戶外用餐區來分擔客流量；但他也同樣認為，宰也街如今的遊客如織，戶外用餐點功不可沒。「大家看到街上的人氣，更願意過來看看、買點東西，哪怕只是買一個飲料，都是在支持我們的生意」；王先生說，宰也街的壁畫、路面彩繪，都成為了「網紅打卡點」，也讓美食遊客團常常光顧此地。

不過，對於店家自行申請戶外用餐點，王先生卻對申請的複雜性望而卻步；「我們也看過申請步驟，需要提交很多材料，說實話，我們沒有心力來做這件事，語言上也有些障礙」。而申請執照費也相對昂貴，逾千元的執照有效期為四年，業者還需支付額度不等的年度許可費。

陳作舟表示，宰也街的情況特殊，大部分交通局的相關規定都無法適用；「當初疫情期間他們(市府)放了我們一馬，才能讓我們的街頭廣場這麼成功，現在他們還願不願意繼續放我們一馬，這就是問題的關鍵」。交通局官網指出，首次違規設置戶外用餐區的餐廳將有30天的限期改善機會，屆時若未完成整改，將正式開具罰單。

截至發稿，未能取得交通局回覆。