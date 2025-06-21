紐約特殊高中副校長涉不當對待亞裔女學生 13人投訴

紐約市皇后區一所特殊高中的副校長迪亞茲(Hector L. Diaz)，因遭13名女學生指控行為不當，日前已被教育局緊急調離職位。(取自領英)

紐約市皇后區 一所特殊高中的副校長，因遭13名女學生指控行為不當，日前已被教育局 緊急調離職位。這名副校長名為迪亞茲(Hector L. Diaz)，不僅曾是學校「性騷擾防治聯絡人」，也負責推動「全人尊重計畫」，如今卻成為多名學生投訴的對象，引發校內外譁然與關注。

涉事學校為約克學院皇后科技高中(QHSS)，位於皇后區牙買加地區，是全市八所特殊高中之一，以理工(STEM)教學為強項，錄取標準嚴格；全校約有498名學生，其中81%為亞裔 。

迪亞茲擔任副校長期間，負責多項行政與學務職責，並代表學校處理學生間的性別、種族與校園氣氛相關事件。

據媒體揭露的調查，學生對迪亞茲的投訴內容，主要為語言與行為雙重不當：包括曾對女學生穿著評論「你們看起來像要去夜店」、使用針對亞裔的刻板印象發言、在未經允許下拉住學生手臂，甚至在走廊上撫摸女生背部。多名學生還提到，迪亞茲會與特定女學生長時間單獨交談，注視行為令人感到「極度不適」，更有學生表示曾接到其私下訊息，詢問「你今天去哪裡？」等內容。

該校12年級學生、學生會成員Kiki Zou曾於4月17日寫信給校長德赫斯(Ana De Jesus)，詳細陳述她與同儕的遭遇與擔憂。她表示：「他的不專業與不當行為，已經影響到我的朋友、同學，以及我們這個本來十分緊密的學生社群。」這封信隨後觸發校內更廣泛回應，學生會領袖整理出10起類似案例，並代表多名女生向校方與教育局提出檢舉。

然而學生的不滿不僅是迪亞茲的行為，更指向制度反應的遲緩與資訊不透明。有學生反映，儘管早已向校方提出疑慮，卻未收到明確回覆，僅被告知「校方會通報教育局」，之後便杳無音訊。

市教育局發言人表示：「此類指控行為絕不可容忍。任何形式的騷擾在我們的學校中都沒有容身之地。調查仍在進行，並將採取適當行動。」

5月2日，校長德赫斯向家長發出電郵，證實迪亞茲「已不再是學校社群的一員」，但未透露具體調查情況。迪亞茲則在接到媒體致電查詢時掛斷電話，拒絕評論。

資料顯示，現年54歲的迪亞茲持有紐約州學前至六年級教學與學校行政執照，曾於布朗士一所學校擔任代理副校長。該校於2017年發生學生刺殺事件後遭市教育局關閉，迪亞茲隨後被編入未分配固定職務的行政人員名單中。