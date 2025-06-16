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紐約州議會通過教育公平法案 亞太裔課綱立法邁關鍵一步

記者曹馨元╱紐約即時報導
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紐約州參、眾兩會日前通過了由州眾議員李榮恩(Grace Lee)、州參議員劉醇逸(John Liu)提出的「亞太裔教育公平法案」。(圖片由劉醇逸辦公室提供)
紐約州參、眾兩會日前通過了由州眾議員李榮恩(Grace Lee)、州參議員劉醇逸(John Liu)提出的「亞太裔教育公平法案」。(圖片由劉醇逸辦公室提供)

紐約州參、眾兩會日前通過了由州眾議員李榮恩(Grace Lee)、州參議員劉醇逸(John Liu)提出的「亞太裔教育公平法案」，將對紐約州各地公立學校教授亞裔、夏威夷原住民與太平洋島民(AANHPI)的歷史情況進行研究；同時也將成立一個顧問委員會，商討如何將這類包容性課程更好地納入學校教學。

這項教育公平法案(AANHPI Education Equity Act)要求州教育廳長在全州範圍內進行調查，了解目前各地學校如何教授亞太裔歷史，採用何種教授方式及內容；這項調查旨在找出當前教學中存在的挑戰、缺口與改進機會。

與此同時，另一項要求在全州建立亞太裔課綱的法案仍在投票階段；這兩項法案合起來，代表一種分階段的策略，目標是確保亞太裔歷史與公民貢獻能夠切實體現在課程中，並為全州學生所學習。

積極推動亞太裔課程建設的李榮恩表示，這項法案是多年來社區與民選官員共同倡議的成果，代表的不僅是政策的推進，更是體現了亞太裔對美國歷史貢獻的重要性；「我們的社群應該在教科書與課堂中被看見與尊重」。

劉醇逸強調了亞太裔社群的多元及豐富性，並指出，儘管亞太裔所作貢獻巨大，卻常常在當下的歷史教學中被忽視；「這項法案將幫助我們正視這個問題，深入了解目前在教室裡被教了什麼、沒教什麼」。

同為此法案共同發起人的還有州眾議員金兌錫(Ron Kim)、鄭永佳、寇頓(William Colton)等人；此外，該法案也得到由亞裔兒童與家庭聯盟(CACF)、OCA-NY、及超過50個社區組織共同創立的REACH聯盟的大力支持。

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