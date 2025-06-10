紐約大中央車站2級火警 列車改道最新情況看這裡

紐約市大中央車站周二早晨發生二級火警，長島鐵路自該站出發的列車全面停擺，影響範圍擴及多條通勤支線。(路透)

紐約市 大中央車站（Grand Central Terminal）周二早晨發生二級火警，導致長島鐵路 （Long Island Rail Road，簡稱LIRR ）自該站出發的列車一度全面停擺，影響範圍擴及多條通勤支線。

火勢在中午過後受到控制，紐約市緊急事務管理局表示，火災與濃煙對長島鐵路及相關交通系統造成大規模干擾，目前逐步恢復中，但截至下午1時許，仍有多條線路因改道或取消而延誤。

東43街部分路段已重新開放，大都會運輸署（MTA）建議乘客查看mta.info或LIRR官網以獲取最新資訊，目前建議乘客避免前往大中央車站周邊區域，使用替代交通工具如E線、7號線地鐵，或改道至賓州車站或大西洋車站。

紐約市消防局表示，起火點是長島鐵路位於大中央車站下方的變電站，初步調查顯示為電纜故障。

三名消防員因吸入濃煙受輕傷，一名平民因輕微擦傷接受治療，均無生命危險，所有傷者已被送往紐約長老會醫院（NewYork-Presbyterian Hospital）接受檢查。

LIRR先前指出，受到影響的支線包括巴比倫（Babylon）、城市航站區（City Terminal Zone）、罕普斯狄（Hempstead）、遠洛克威（Far Rockaway）、傑斐遜港（Port Jefferson）、華盛頓港（Port Washington）、羅康科馬（Ronkonkoma）及西罕普斯狄（West Hempstead）等八條路線。部分列車停駛，部分則改道行駛。

LIRR於X平台上表示，部分西向列車將在牙買加站（Jamaica）停止行駛，或改行賓州車站（Penn Station）與大西洋總站（Atlantic Terminal）；目前地鐵系統亦配合開放LIRR票價互通，供受影響乘客使用。