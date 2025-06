紐約百大餐廳榜7中餐上榜 這家川菜館擠進前十

位於東村的川菜館「川山甲」(Sichuan Mountain House)更擠進前十大,成為唯一入選該名次段的中餐廳。從左至右:麻婆豆腐、青一色毛血旺、魚香肉絲。(記者范航瑜/攝影)

「紐約時報」公布「紐約市百大餐廳」(The 100 Best Restaurants in New York City)年度榜單,在超過2萬間餐廳中精挑細選100家佳肴名店,其中共有七家中餐館 上榜,涵蓋川菜、台菜、手工麵館與小吃,展現中餐在紐約的多元風貌。

榜單由「紐時」飲食記者Priya Krishna與Melissa Clark主導編選,歷時數月親自走訪各區,從去年版本擴增篩選,最終集結各種價位、風格與地區的代表餐廳。入選的標準包括「值得推薦給朋友」、「值得花一筆錢」、「值得搭一小時地鐵前往」,強調口味與體驗的全面性。

六家中餐館之中,川菜館「川山甲」(Szechuan Mountain House)擠進十大,位列第九,成為唯一入選該名次段的中式餐廳。「紐時」讚譽其菜色「風味層次豐富,辣而不躁」,是體驗正宗川菜的首選。

川山甲曾於兩年前首度入選該榜單,當時排名第90位,去年升至第36名,今年則一舉挺進前十,成為少數連年攀升的餐館。該店在初次上榜時,曾於官方Instagram帳號發文表示:「在過去十年間,正宗川菜在美國仍屬小眾。由於我們不懈努力,以及紐約這座城市多元魅力的加乘,越來越多食客在川山甲品嚐到道地四川風味。」

法拉盛作為華人美食重鎮,亦有兩家餐館上榜,包括以地道火鍋聞名的「重慶老灶」及憑藉餛飩和水餃廣受歡迎的「白熊」,兩者皆為當地食客口耳相傳的名店。

台灣料理同樣表現亮眼。位於皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)的「老華西街」,以台灣街頭風味為賣點;位於東村的「何家麵店」(Ho Foods)則供應從早午餐到晚餐的多樣選項。包括豆漿、油條、蔥抓餅,以及蘿蔔糕與招牌牛肉麵等。

位於森林小丘(Forest Hill)的手工拉麵店「老夥計清真餐廳」也進榜,為榜單增添穆斯林風味的中餐選項。「利口福」則是此次入選的唯一一家曼哈頓華埠 餐廳,紐時記者評價菜單堪比「百科全書」,選項豐富。

「紐時」強調,這份榜單並非定論,而是一次關於「我們最想推薦哪裡吃飯」的討論結果。