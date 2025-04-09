貝斯以色列醫院關閉 曼哈頓華埠居民憂看病更難

曼哈頓下城的西奈山貝斯以色列醫院關閉。（記者許君達／攝影）

紐約西奈山(Mount Sinai)醫療系統自多年前起，計畫關閉服務時間長達135年的曼哈頓 下城東區貝斯以色列(Beth Israel)醫院；該醫院9日上午8時被永久關閉，此前，華埠 等社區曾反對關閉。

過去兩年，雖然有社區聯盟試圖在法庭阻止醫院關閉，但紐約上訴法院8日裁定，支持該醫療系統決定。9日當天，院方在醫院大樓前拆除招牌，並在入口張貼告示，表明醫療設施現已關閉。

根據醫院公告，該醫院於當日早上8時正式停運，作為「市中心轉型計畫的一部分」。據本報所獲副本，西奈山系統執行長卡爾(Brendan Carr)8日晚間向全體員工發出通告，宣布關閉決定。信中寫道，此醫院唯一仍在運行的急診室也將在此後關閉。

與此同時，西奈山宣布將在貝斯以色列醫院原址以南的兩個街區，開設一家新的緊急護理中心。知情人士表示，過去幾周，隸屬貝斯以色列醫院的診所也開始為醫護更換制服，新服裝上不再印有「貝斯以色列」字樣。

該醫院自135年前創立以來，被視為曼哈頓下城的主要醫療點。2023年末，西奈山以病患減少以及財務赤字為由，宣布將關閉該院，卻引發社區居民與民選官員的反對。

紐約長老會下城醫院醫務關係總監黎翠文曾表示，若貝斯以色列醫院關閉，毗鄰華埠的下城醫院病人將顯著增加，因屆時其將成為「14街以下的唯一醫院」。

目前正競選選區領袖的居民王鏑也曾表示，醫院關閉後，華埠居民將僅有長老會醫院可供選擇，或將導致後者接納能力超出限度，資源更受限。他強調，人口稠密且被視為維安重點的下城，理應配置足夠醫院，否則如疫情等突發事件來臨時將無法應對。

一位在西奈山系統就職的華人醫師表示，貝斯以色列醫院關閉後的影響顯而易見。她說，由於患者主要集中在下城，當緊急情況發生，只得將病人轉移至長老會下城醫院、紐約大學朗格尼醫學中心或雷諾丘醫院(Northwell Health Lenox Hill Hospital)等。

她說，雖然將病人送至其它系統並非首選，但西奈山屬下醫院距離太遠。她還強調，雖然院方有新計畫，但「哪怕開個24小時運營的「緊急護理中心」(Urgent Care)，感覺也沒法代替(貝斯以色列)。」