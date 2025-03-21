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紐約堵車費繼續收 霍楚搭公車地鐵力挺：我們不會回頭

記者范航瑜╱紐約即時報導
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霍楚在14街搭車公車，前往堵車費倡議團體的集會。14街設有公車專用道，早上6時至晚上10時僅允許公車通行。(取自州長辦公室)
霍楚在14街搭車公車，前往堵車費倡議團體的集會。14街設有公車專用道，早上6時至晚上10時僅允許公車通行。(取自州長辦公室)

州長霍楚(Kathy Hochul)21日搭乘大都會運輸署(MTA)公車和地鐵，展示堵車費成效。前一日，聯邦政府將要求紐約停止收費的最後期限延長30天，目前政策暫無變動，攝像頭系統仍在運作。

霍楚在14街搭車公車，前往堵車費倡議團體的集會。14街設有公車專用道，早上6時至晚上10時僅允許公車通行。霍楚表示：「堵車費實施兩個多月來，交通減少，商業增長，這正是我們持續帶給紐約人的成果。我們不會回頭，因為每天都有更多人親身體驗這項計畫對通勤、生活品質及經濟的正面影響。」

21日本是聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)要求MTA停止收費的最後期限。但20日，達菲宣布延長期限30天，可能與霍楚近日與前總統川普(Donald Trump)討論紐約州天然氣管線建設有關。

達菲在社群平台X發文表示：「我們將提供紐約30天的延長期限，以持續討論。聯邦政府提供的數十億元並非無條件的支票，繼續不服從將不會有好果子吃。」

霍楚辦公室回應：「我們已看到達菲的發文，但這並不影響州長的立場，攝像頭系統將繼續運作。」

MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)表示，堵車緩解措施已見成效，車輛與公車行駛更順暢，行人流量增加，連噪音投訴都減少。「這就是為什麼民調顯示越來越多紐約人希望保留這些成果，而我們也將確保這些成效持續。」

霍楚指出，堵車費施行以來，百老匯觀眾人數增加近20%，餐廳訂位成長5%，零售銷售額預計將增加近10億元，商業核心區內工作日到辦公室上班的人數較去年同期成長6.6%。

14日，霍楚前往白宮，試圖說服川普支持堵車費計畫。然而，川普則要求州府批准已擱置的「憲法管道」(Constitution Pipeline)，該計畫原定連接賓州天然氣田與紐約斯科哈里縣(Schoharie County)，全長124哩，因未獲紐約州水質許可，2020年遭否決，並在法院裁決後被擱置。

州長霍楚(Kathy Hochul)21日搭乘大都會運輸署(MTA)公車和地鐵，...
州長霍楚(Kathy Hochul)21日搭乘大都會運輸署(MTA)公車和地鐵，展示堵車費成效。(取自州長辦公室)

霍楚 堵車費 川普

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