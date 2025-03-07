感念長期援助 汶川地震珍珠班學子拜訪世界日報

世界日報報社和美國愛基會代表合影。(記者高雲兒╱攝影)

17年前，一場難以預計的汶川大地震 影響了無數人的生活。在大洋的另一端，無數海外華人為此揪心，世界日報 迅速成立賑災基金會，呼籲讀者捐款，共同支持災區群眾；在美國愛心第二春文教基金會的協助下，這些善款被用於資助不少當地的學校和學生。17年後，幾位當年的珍珠班學生和美國愛基會以及浙江省新華愛心教育基金會的代表，於7日下午拜訪世界日報，表達對當年援助的感激之情。

本次拜訪團成員包括美國愛心第二春文教基金會執行長馬宏晉、理事章瑛和褚月梅，以及資深義工明建華。此外，浙江省新華愛心教育基金會副秘書長王涵、以及四名珍珠班學生：辛連良、袁瑤以及王國平和楊鋒也隨團到訪。世界日報北美總管理處總經理張漢昇和紐約社社長張宗智熱情接待了訪問團。

在本次拜訪中，王涵作為主要報告人，表示自2008年汶川地震以來，基金會與世界日報攜手，持續推進教育援助項目，為數千名學子提供了改變命運的機會。其中，世界日報的援助項目涵蓋多個領域。其中，「高中珍珠生」項目共資助了562名高中生，而針對高中及大學生的「賽梅生」項目則幫助了297名學子。這些資助不僅緩解了學生的經濟壓力，也為他們的學業提供了重要保障。

此外，世界日報在災區設立了5所「愛心小學」，並建立了28個「愛心圖書室」，其中包括在玉樹地震後新設的兩個圖書室，為災區兒童提供更好的學習條件和閱讀資源。

針對特定群體，世界日報還實施了多項專項援助計畫，如2012年至2015年間資助了45名羌族女童完成學業，並在什邡地區特別資助了5名孤兒，一直持續至2024年。同時，世界日報也為部分鄉村小學和福利院提供資助，如幫助醫院改善康復設備，資助電子設備等，為邊境貧困地區兒童提供長期援助。

張漢昇閱讀孩子們親手寫的感謝卡。(記者高雲兒╱攝影)

王涵帶來了2009年受幫助的孩子們親手寫的感謝卡。(記者高雲兒╱攝影)

來自四川汶川地震災區的珍珠小學師生、浙江省新華愛心教育基金會及美國愛心第二春文教基金會的代表一行，拜訪世界日報社。(記者高雲兒╱攝影)

王涵表示，許多寒梅生和珍珠生不僅自己進入了名牌大學，還積極幫助下一代其他需要幫助的人，將愛心一步步傳遞。值得一提的是，辛連良和袁瑤作為曾經的珍珠生，如今已成為愛基會的工作人員，繼續為教育援助事業貢獻力量。

張漢昇提到，2008年地震時，他剛剛被任命為世界日報社長，尚未赴美上任。地震發生後，他在台灣積極代表世界日報，持續推動募款活動。他特別感謝愛基會的付出，並稱讚創辦人王建煊的品格。張宗智則表示，世界日報感謝基金會的努力，並歡迎珍珠生和寒梅生隨時來訪報社。

會上，王涵和珍珠生們為世界日報帶來了禮物和獎狀，讚賞世界日報以及背後讀者的無私幫助。她還帶來了2009年受幫助的孩子們親手寫的感謝卡，並將這些充滿溫情的卡片送給了世界日報同仁，令人感動。

世界日報北美總管理處總經理張漢昇(左二)和紐約社社長張宗智(左一)向來訪代表贈送禮物，接受人為浙江省新華愛心教育基金會副秘書長王涵(左三)和美國愛心第二春文教基金會執行長馬宏晉(左四)。(記者高雲兒╱攝影)

王涵給世界日報報社帶來禮物。(記者高雲兒╱攝影)

在場的成員聽取珍珠生和寒梅生的情況。(記者高雲兒╱攝影)

馬宏晉(左一)介紹珍珠生。(記者高雲兒╱攝影)