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紐約州長霍楚突訪曼哈頓華埠 與商戶交流關注經濟復甦

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紐約州長霍楚突訪曼哈頓華埠 與商戶交流關注經濟復甦

記者劉梓祁╱紐約即時報導
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紐約州長霍楚突訪華埠，與居民交流吸引多人圍觀。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約州長霍楚突訪華埠，與居民交流吸引多人圍觀。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)於3月1日，在未提前公布行程的情況下突然到訪曼哈頓華埠，與多家商戶交流，吸引大批路人圍觀；州長辦公室發言人表示，此行旨在了解華人社區當前的商業環境及所面臨的挑戰。

霍楚本次行程並未提前公布，也未有列入2月28日發出的公開日程(Public Schedule)中，令于金山、李翠珊等多位社區活躍人士感到意外，表示事前不知情。走訪過程中，僅有華埠市議員馬泰(Chris Marte)和商業改進區(Chinatown BID)總監陳作舟同行。

三人走訪了「老正興酒家」、「紅蘋果禮品店」、「華埠雪糕行」和「Paper Sons Cafe」，霍楚與每一店主交談，詢問他們對華埠經濟和營商環境的看法。當中，Paper Sons咖啡廳在數月前開業，紅蘋果禮品店則在去年更換店主。在咖啡廳和雪糕行，霍楚自己付款購買了咖啡與冰淇淋。

雖然霍楚辦公室未有允許媒體提問，但其發言人巴克利(Liam Buckley)表示，州長此行意在了解華埠小商家的經營狀況與面臨的挑戰，以進一步支持社區商家的發展。盡管如此，有華埠商家對霍楚支持的曼哈頓堵車費表示反對，指其已導致客流減少，進而影響營收。

老正興酒家的負責人朱先生表示，堵車費開始徵收後，店內食客數量減少約三分之一。然而，圍觀者中也有人向霍楚呼喊「保留堵車費。」巴克利引用霍楚早前發言強調，堵車費在縮短通勤時間、緩解交通擁堵方面均取得顯著成效，也逐漸令反對者的心理產生轉變。

馬泰表示，自己在和霍楚的走訪中介紹了華埠如何逐步從新冠疫情中復甦，並指認了多個老字號店家和新開業的商戶。他說，「我認為州長對此感到欣慰，因為這些商家不僅是世代相傳的小企業，更是展現華埠文化的重要象徵。」

陳作舟也說，州長的造訪雖令人意外，但為感受「疫情後的華埠活力」的絕佳契機。陳作舟表示，霍楚詢問了華目前的復甦情況，以及針對反亞裔仇恨的應對措施。他說，「州長希望能減少商家受到的襲擊，特別是針對店員的暴力行為，這是她推動的政策之一。」

根據華埠商改區，社區商舖空置率已下降 7%，但「仍有很長的路要走」，以恢復至疫前水平。針對堵車費，陳作舟依據地鐵日均乘客和行人數量的增加，表示「如果有人說『沒人來華埠了』，這是不準確的，因為我們能看到更多的遊客在這走動。」

霍楚於2021年8月24日因葛謨(Andrew Cuomo)辭職後上任，並於2022年以53.2%的得票率當選完整任期。她在2024年7月宣布將尋求連任。走訪當日，葛謨宣布競選市長。

紐約州長霍楚突訪華埠，與遊人交流關注經濟復甦。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約州長霍楚突訪華埠，與遊人交流關注經濟復甦。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約州長霍楚突訪華埠，與商戶交流關注經濟復甦。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約州長霍楚突訪華埠，與商戶交流關注經濟復甦。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約州長霍楚突訪華埠，與商戶交流關注經濟復甦。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約州長霍楚突訪華埠，與商戶交流關注經濟復甦。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約州長霍楚突訪華埠，與商戶交流關注經濟復甦。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約州長霍楚突訪華埠，與商戶交流關注經濟復甦。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約州長霍楚突訪華埠，市議員馬泰和商改區總監陳作舟同行。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約州長霍楚突訪華埠，市議員馬泰和商改區總監陳作舟同行。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約州長霍楚突訪華埠，與商戶交流關注經濟復甦。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約州長霍楚突訪華埠，與商戶交流關注經濟復甦。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約州長霍楚突訪華埠，與商戶交流關注經濟復甦。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約州長霍楚突訪華埠，與商戶交流關注經濟復甦。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約州長霍楚突訪華埠，與商戶交流關注經濟復甦。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約州長霍楚突訪華埠，與商戶交流關注經濟復甦。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約州長霍楚突訪華埠，與商戶交流關注經濟復甦。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約州長霍楚突訪華埠，與商戶交流關注經濟復甦。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約州長霍楚突訪華埠，與居民交流關注經濟復甦。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約州長霍楚突訪華埠，與居民交流關注經濟復甦。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約州長霍楚突訪華埠，與商戶交流關注經濟復甦。(記者劉梓祁╱攝影)
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華埠 霍楚 堵車費

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