紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀

薛嘉琳就讀的平原景(Plainview)學區的約翰肯尼迪高中(John F. Kennedy High School)校方25日晚間發出通告，表示12年級學生薛嘉琳已經不幸離世。(讀者提供)

在長島就讀高中的華人女孩薛嘉琳(Jaclyn Xue，音譯)兩日前被通報失蹤，然而25日晚間，校方通報女孩已經過世，死亡原因並未透露，校方表示會基於此事件為學生和教職工提供心理支持與幫助。薛嘉琳的同學回憶稱，其為人低調，但學業表現十分優秀，她的去世令人愕然和惋惜。

據悉，長島納蘇郡警察局(Nassau County Police Department)24日發布通報，尋找17歲華裔少女薛嘉琳。據稱，她於23日上午11時，從希克斯維爾(Hicksville)乘坐長島鐵路 ，之後出現在布碌崙(布魯克林)市中心，但最終去向不明。

在家人朋友以及大眾苦尋兩日後，薛嘉琳就讀的平原景(Plainview)學區 的約翰肯尼迪高中(John F. Kennedy High School)校方25日晚間發出通告，表示12年級學生薛嘉琳已經不幸離世。

校長德沃夏克(Heather Dvorak)發布的信函表示，校方於當日下午收到薛嘉琳去世的消息，深感悲痛。她表示：「我們的危機應對小組已經召開會議，並將在明日及接下來的日子裡，隨時為學生、教職員工提供支持。我們理解每位學生對此可能有不同的反應，因此鼓勵家長與孩子進行溝通。」

得知薛嘉琳過世的消息，同學們也紛紛表示震驚。據一名同校學生回憶，薛嘉琳為人低調，鮮少在社交媒體上露面，但在學業上十分優秀且勤奮努力。「我和她在同一所學校就讀，有時會在走廊或圖書館見到她，但對她並不熟悉，直到這件事發生才開始關注她。」這名同學表示，薛嘉琳曾因PSAT 和SAT成績優異而被校內廣播提及，但她平時很安靜，沒有太多社交活動。「據我所知，似乎沒有人真正了解她，她在社交媒體上幾乎沒有痕跡，也未曾見過她出現在其他人的帖子裡。這是學區內首次發生這樣的事情，讓人深感不安。」

另一位同學補充道：「她的學業表現非常優秀，從未有記錄顯示她曾經有心理健康問題。除了這些，我對她的了解不多，這件事令人難過和震驚。」