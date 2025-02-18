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航空事故頻發 旅客焦慮升溫 專家：飛行仍是最安全方式

記者高雲兒╱紐約即時報導
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近期駭人的航空事故頻發，讓計畫飛機出行的紐約民眾產生憂慮。航空專家強調商業航空仍是最安全的交通方式，致命空難發生率極低，為千萬分之一。(記者高雲兒╱攝影)
近期駭人的航空事故頻發，讓計畫飛機出行的紐約民眾產生憂慮。航空專家強調商業航空仍是最安全的交通方式，致命空難發生率極低，為千萬分之一。(記者高雲兒╱攝影)

近期駭人的航空事故頻發，讓計畫飛機出行的紐約民眾產生憂慮。對此航空專家強調，商業航空仍是最安全的交通方式，致命空難發生率僅為千萬分之一；但也有專家指出，風險概率與人們的心理焦慮是兩回事，短時間內連續發生的事故仍難以讓旅客安心。

今年年初以來，北美地區已發生多起重大航空事故，最新一起發生在17日，加拿大多倫多皮爾遜國際機場(Toronto Pearson International Airport)內，一架達美航空(Delta Air Lines)客機在降落時翻覆。事故雖未造成死亡，卻導致多名乘客受傷，至今仍有兩人留院觀察。

這起事故是北美三周內發生的第四起重大航空事故，除了這起事故，1月29日美國航空5342號班機在華府附近與一架陸軍直升機相撞，導致67人罹難；此外，費城一架醫療運輸飛機墜毀，以及阿拉斯加一架小型通勤飛機失事。

來自長島的吳女士表示，她18日搭乘航班從科羅拉多州返回紐約，因近期事故不斷，讓她在飛行途中心神不寧。「我一路上都在祈禱，」吳女士坦言，當飛機遇到氣流顛簸時，她的焦慮達到頂點，「我開始胡思亂想，不知道會發生什麼。」

對此，航空專家強調，商業航空仍然是最安全的交通工具之一。美國國家安全委員會(National Safety Council)的統計顯示，商業飛機事故的死亡風險低到幾乎無法計算；麻省理工學院(MIT)的最新研究表示，每名乘客在登機時的死亡風險為1370萬分之一，遠低於開車、騎自行車或步行的風險。該研究還提到，美國上一次重大致命商業航班事故發生在2009年紐約州水牛城墜機事件，至今已經15年，顯示現代民航的安全性大幅提升。

然而，安柏瑞德航空大學(Embry-Riddle Aeronautical University)波音航空與航太安全中心副主任基爾南(Kristy Kiernan)表示，應該區分「焦慮」與「風險」。她認為，當短時間內發生多起航空事故，即便數據顯示安全性未受影響，旅客仍然可能產生恐懼，這種心理現象與風險本身無關。

長島 費城 紐約州

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