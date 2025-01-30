MTA推地鐵無障礙化 華埠籲居民反饋

華埠代表呼籲當地居民填寫意見表單，提出為華埠地鐵站增設無障礙設施的反饋，此圖為東百老匯地鐵站。(取自MTA)

紐約大都會運輸署(MTA )日前提出的「2025-2029資本計畫」，將在未來五年內優先推動地鐵站 無障礙設施的改善，並公開徵求民眾對優先站點的建議，初步已鎖定30座地鐵站，未來還將再新增至少30座；對此華埠 代表呼籲華裔民眾積極填寫意見表單，提出為當地地鐵站增設無障礙設施的需求。

MTA表示，若計畫順利推動，約70％的地鐵乘客可在無障礙車站進出地鐵。MTA為此公布了一系列展示地鐵無障礙化現況與已納入改善名單的地圖與資源，並開放民眾填寫意見表單，提供最需要優先進行無障礙改造的車站建議。當局表示，歡迎所有乘客、社區團體與民間組織踴躍提交意見。

對此，現正參選民主黨65B區領袖的「大華埠民權聯盟」理事王鏑呼籲曼哈頓華埠居民，針對社區內格蘭街(Grand St.)和東百老匯(East Broadway)地鐵站向MTA提出建議。他說，華埠長者人口眾多，但交通工具的便捷性和無障礙程度仍然不足。王鏑強調，填寫意見表單僅需約五分鐘，網址為mta.info/accessibility/select-stations。

根據MTA統計報告，目前格蘭街和東百老匯地鐵站均未有增設無障礙設施的計畫。

依據法律規定，MTA每五年即會提出新的資本計畫，用以針對既有運輸系統的投資與升級。此次「2025-2029資本計畫」正在等待州政府審核與資金撥款，其重點為確保紐約市大眾運輸維持可靠度與可持續性，MTA強調，此次計畫的核心目標之一，是進一步提升地鐵系統的無障礙環境。

當局指出，MTA在評估車站是否需要無障礙改造時，將綜合考量地理覆蓋範圍、周邊重要地標與社區資源、運量與人口結構、轉乘需求，以及工程的可行性與成本等多項因素。為了更有效改善服務範圍，MTA特別強調，會將「同一路線上連續三至四個不具無障礙設施的車站」，列為優先考量目標。