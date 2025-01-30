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奧斯卡提名電影中露面 紐約康尼島這家糖果店爆紅

記者胡聲橋╱紐約即時報導
康尼島一家糖果店因在奧斯卡提名電影中露面而爆紅。(谷歌街景圖)
康尼島一家糖果店因在奧斯卡提名電影中露面而爆紅。(谷歌街景圖)

在新近出爐的奧斯卡獎提名中，電影「阿諾拉」(Anola)共獲得了六項提名。這部電影的不少場景都是在布碌崙(布魯克林)拍攝的，關鍵場景中多次出項康尼島一家有84年悠久歷史的威廉姆斯糖果店(Williams Candy)。隨著電影阿諾拉(Anola)知名度的上升，這家糖果店也突然爆紅。

威廉姆斯糖果店位於衝浪大道(Surf Avenue)交西15街處，是康尼島一家深受歡迎的傳統糖果店，出售硬糖、軟糖、棒棒糖、蘋果糖等各類糖果、冰激凌和爆米花。這家糖果店現在的主人是阿格拉皮茲(Peter Agrapides)。阿格拉皮茲家族在康尼島已經生活了超過半個世紀。1975年，該家族開了一家蛤蜊店；1982年，威廉姆斯糖果店原來的主人去世後，阿格拉皮茲家族接過了隔壁這家糖果店的生意。威廉姆斯糖果店是一家老式糖果店，所有糖果都是在店裡現場製作的，該店的特色糖果包括自製的蘋果糖和其他招牌點心。

對於這家糖果店在電影「阿諾拉」中出現，店主阿格拉皮茲也是五味雜陳。在電影裡，這家糖果店被砸得稀爛，他覺得那些場景有點不好接受。不過，眼看著糖果店「觸電」後給店裡帶來了大量的遊客和顧客，看到糖果店近期的營業額激增，店主的欣喜之情難以掩飾。

「很高興這部電影能獲得(奧斯卡獎)提名，我們都為電影阿諾拉感到高興」，阿格拉皮茲說，3月2日奧斯卡夜，他和店員都會去給這部電影加油，希望這部電影能斬獲提名的所有六項奧斯卡獎。

「阿諾拉」這部電影有許多場景都是在布碌崙拍攝的，除了康尼島以外，布萊頓海灘(Brighton Beach)、羊頭灣(Sheepshead Bay)、米爾盆地(Mill Basin)和中木(Midwood)等地也都在電影中出現，有興趣者可到影院觀看這部電影。

奧斯卡獎 康尼島 布碌崙

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