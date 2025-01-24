從西安赴美「來看看紐約」 DYCD張榮30載深耕移民教育

張榮在曼哈頓華埠的東百老匯。(記者范航瑜╱攝影)

歷經四任市長，張榮已成為紐約市移民 服務和教育領域的傳奇人物。從29年前加入新晉成立的市青少年與社區發展局(DYCD)起，他就在與這個部門一同成長。

從語言學碩士到英語教育專家

1986年，張榮從西安來到美國攻讀碩士，主修語言學與英語外語教學。「我畢業後就來了紐約，我很想看看這座城市是什麼樣子的。」

他的第一份工作是在華人策畫協會(CPC)，教授新移民英語與職業技能。華策會的教學生涯盡管只持續了兩年半，但讓他看到了教育的深遠影響，即「改變他人，創造影響力」。1996年，紐約市新成立市青少年與社區發展局，他立刻看到了重回教育領域的機會。張榮知道，這將是一個絕佳的創造社會影響力的機會，但他不知道的是，這份工作將一直陪伴他，直到退休 。

1986年，張榮剛來到美國攻讀語言學與語言教育的碩士學位。(受訪者提供)

改變生活的教育使命

「知識淵博，對學生和教師充滿尊重，」這是DYCD副局長Mike Bobbitt對張榮的評價。30年來，張榮致力於市府教育項目的運作，改變了無數新移民的命運。

不少新移民曾經向張榮表示，由於英語能力欠缺，他們曾經害怕獨自購物或看病。張榮在DYCD推動的英語課程不僅幫助新移民提升語言能力，還教導求職技巧、簡歷撰寫以及參加家長會等實用技能。

作為一名教育工作者，「最令人鼓舞的時刻是聽到學生們說，我們的項目如何改變了他們的生活。」張榮一開始的學生年齡大多在十幾歲。多年之後，張榮在紐約市立大學(CUNY)兼職教學時，竟驚喜地在課堂上看到了熟悉的面孔。這些曾經的學生從張榮的課堂走向工作崗位，又再回到校園深造，部分甚至加入市府，延續公共服務的使命。

退休後，教學旅程未止步

29年的旅程後，本周將是張榮在DYCD的最後一周。張榮表示退休後希望花更多時間陪伴家人，但教學仍是他的熱情所在。「我希望繼續教學，每年可以在CUNY教一兩個學期。」

對於年輕一代投身移民服務和教育領域的建議，張榮強調「深入社區」的重要性。目前，DYCD項目中華人比例較少，不到10%，多以西語裔為主。但透過與社區的緊密連結，張榮也得以精準了解需求，為不同學生設計出真正有幫助的課程。

「與人交流，了解真實需求，專注於能改變生活的技能，」這是張榮作為教育者的「秘訣」。雖從市府卸任，張榮作為教育家的旅程卻仍未畫下句點。