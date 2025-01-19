韓國瑜率代表團乘火車前往華府 準備參加川普就職典禮

中華民國立法院院長韓國瑜19日中午率代表團從紐約賓州車站乘美鐵列車前往華府，祝賀川普就職。(記者許君達╱攝影)

中華民國立法院院長韓國瑜 率跨黨派立委代表團19日走訪了駐紐約台北經濟文化辦事處，隨後赴曼哈頓中城參觀紐約現代藝術博物館(MoMA)，並於中午12時許從賓州 車站(Pens Station)乘火車前往華府 。代表團本次訪美的目的是祝賀美國總統當選人川普即將於20日(周一)舉行的就職典禮、並與美國政界及僑界人士交流。

韓國瑜一行18日晚間抵達紐約甘迺迪機場，受到僑胞熱情迎接。19日上午代表團前往紐約經文處，與駐紐約外交人員交流。經文處副處長張麗賢接待並向代表團介紹經文處大廳內的巨幅壁畫「島嶼生活」，該畫作由台灣藝術家林明弘創作，靈感源於台灣傳統花布圖案。

走訪經文處後，代表團前往MoMA參觀。本次參觀屬私人行程，不對外界及媒體開放。參觀結束後，代表團在張麗賢和經文處行政組組長黃暐仁的陪同下前往賓州車站，搭乘中午的美鐵Acela特快列車前往華府。由於行程匆忙，韓國瑜及代表團一行沒有接受媒體採訪，但韓國瑜在進入月台前，特別回頭向現場的外交和媒體人員打招呼致意。

代表團將於19日晚間參與華府僑界舉辦的晚宴，20日參加川普就職典禮後，晚間拜會「美國退伍軍團協會」。代表團還將於21和22日在華府會見美國國會、政界及智庫等方面人士，22日晚間回到紐約並於次日凌晨搭機返台。

據了解，由於台北與華府間沒有直航航班，因此代表團選擇在距離華府較近的紐約落地。根據天氣預報，東北地區19日午後會出現降雪和極端天氣，因而代表團在紐約的行程安排較為匆忙，未及午餐便盡快趕赴華府。