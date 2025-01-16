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紐新國會議員提法案 停收堵車費、追責MTA「管理不善」

記者顏潔恩╱紐約即時報導
1月5日起曼哈頓開徵堵車費。(本報檔案照)
1月5日起曼哈頓開徵堵車費。(本報檔案照)

紐約州第11區國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)近期聯合新澤西州共和黨國會眾議員范德魯(Jeff Van Drew)、民主黨國會眾議員戈特海默(Josh Gottheimer)，重新提出了一項結束徵收堵車費的兩黨立法，同時也會追究大都會運輸署(MTA)涉嫌管理不當的責任。

這項立法包括一系列提案，主要目的為終止堵車費的徵收、以及追究MTA的責任；當中，由戈特海默、范德魯提出的「反堵車費提案」(Anti-Congestion Tax Act)，禁止市交通局向MTA的任何項目提供新的撥款，直至所有紐約和新澤西州居民過境曼哈頓時豁免支付額外的費用。

「讓交通局負責和透明提案」(Make Transportation Authorities Accountable and Transparent Act)，則由戈特海默和瑪麗奧提出，要求美國交通部的監察長辦公室對MTA進行全面審計，了解其如何在聯邦的援助下，於過去五年內花費了數十億元。

最後，兩人提出的「通行費的經濟影響提案」(Economic Impact of Tolling Act)，要求市交通局在做完經濟影響的分析報告和公諸於世前，不應推出堵車費計畫。

「在生活成本已經很高的情況下，紐約州和MTA向民眾額外徵收9元的堵車費，對我來說是很荒謬的，會讓每年的生活成本增加超過2300元」，戈特海默表示，他將不會袖手旁觀，任由兩州地區的民眾因MTA的不當管理而埋單。

「州長霍楚(Kathy Hochul)和MTA執行長利博(Janno Lieber)會不遺餘力地，把人民當作自動提款機一樣對待他們」，瑪麗奧說道，已經看到繁重的堵車費稅收對工薪階層家庭、小企業產生的負面影響，「在總統川普的幫助下，我們將利用一切立法和法律途徑，在聯邦層面上扭轉紐約州府帶來的災難性傷害。」

范德魯說，紐約和新澤西州已經養成向居民徵收更多費用來解決問題的習慣，從而提高了生活成本，也難怪人們會逐漸搬離這些地區，「這種情況需要改變，而這一系列的提案將會幫助我們朝著正確的方向邁進一步。」

MTA 堵車費 新澤西州

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