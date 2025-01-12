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紐約共和黨民代：川普希望廢除堵車費

紐約共和黨民代：川普希望廢除堵車費

記者曹馨元╱紐約即時報導
多名紐約州民代表示，川普認為應該廢除堵車費。紐約市自1月5日開始在部分路段徵收堵車費。(路透)
多名紐約州民代表示，川普認為應該廢除堵車費。紐約市自1月5日開始在部分路段徵收堵車費。(路透)

紐約州共和黨民代11日晚前往佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)與後任總統川普(Donald Trump)會面；多名民代在會後表示，川普支持取消堵車費，且將在他的任期內協助廢除堵車費。

據紐約郵報(New York Post)報導，在佛州與川普會面的史泰登島州眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)表示，「川普想要廢除(堵車費)」；同樣在會議上的州眾議員勞樂(Mike Lawler)也表示，「川普確實同意必須取消堵車費」，並稱「我們將會研究如何在他的政府中做到這一點」。

瑪麗奧表示，他們希望川普領導下的聯邦公路管理局(Federal Highway Administration)能取消對堵車費計畫的授權。

去年11月，包括勞樂、瑪麗奧在內的多名紐約州共和黨人就曾致信川普，請求他「承諾在其上任後徹底終止這項『荒謬』的堵車費政策」；並指堵車費計畫象徵著霍楚等政客的「過度干預」，是「壓迫性稅收」的一部分。

川普也曾於去年5月表態：「我上任第一周就要終結堵車費！」他曾在社媒平台上發文稱，堵車費將導致紐約市人口流失，並呼籲該政策「早日廢除」。

多名紐約州民代表示，川普認為應該廢除堵車費，並將在他的任期內協助達成這項目標。(...
多名紐約州民代表示，川普認為應該廢除堵車費，並將在他的任期內協助達成這項目標。(美聯社)

堵車費 川普 佛州

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