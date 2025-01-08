遭車撞華人新移民今甦醒：駕駛二次碾壓後逃逸

一名39歲華人女子4日晚在過馬路時遭車輛撞擊受重傷，造成身體多處骨折，內臟損傷，她的丈夫8日表示，經過多輪手術，妻子目前已經甦醒。(李鍇提供)

紐約皇后區 的39歲華人新移民 女子，4日晚在過馬路時遭車輛撞擊受重傷，造成身體多處骨折，內臟損傷，5日仍在ICU病房搶救，她的丈夫8日表示，經過多輪手術，妻子目前已經甦醒，稱肇事駕駛從她身上接連碾壓兩次，隨後在下車查看她情況後，又再次駕車逃逸。她的丈夫呼籲警察加大力度及速度追緝嫌犯，稱此次事件如「蓄意謀殺。」

根據市警局報告以及受害人丈夫李鍇的回憶，4日晚上10時多，妻子從公車下車，走在回家路上，當在過皇后區156街交賀若斯哈汀快速路(Horace Harding Expressway)的十字路口時，遭到一輛深色汽車撞擊，後由救護車送至皇后區長老會醫院施救。

由於妻子在搶救後昏迷，警方故而無法在案發後的第一時間錄口供、了解更多情況。李鍇以及維權人士馬聚8日向本報表示，受害人身上曾多處粉碎性骨折，肝臟、脾臟、肺等損傷，她目前已經甦醒，脫離生命危險，但仍需在手術後觀察情況。

根據李鍇妻子的表述，這個十字路口並無紅綠燈，但有「停駛(Stop)」的標誌，當她過馬路至三分之一路段時，被一輛深色的特斯拉 汽車所撞倒，車從她的胸部上方碾過去，隨後，該男子倒車後，車再次從她的身上碾過。之後，男子下車走到她身邊，問「你還好嗎？」(Are you okay?)。她連忙搖頭，連說了幾個「No」，男子又回到車中，駕駛逃逸。

李鍇的妻子回憶，該肇事男子為白人，40多歲左右，短髮，留有黃色鬍子，身高應不到1米7，看上去也不重。案發之後，有兩位女士上前，留在現場幫忙救助並報警。

李鍇表示，案發地屬於107轄區。案發後，107警局警員並沒有第一時間前往現場調查。而是翌日早晨前去。他前後總共去了四次107警局，直到8日他才被正式告知，此事已經立案，之後將由警探聯絡他進行調查。

李鍇與妻子都為穆斯林新移民，與兩個兒子在2023年6月進入美國，妻子是一名美甲師，他則是跑東西兩岸的卡車司機，此案發生在他們的生活正「步入正軌」之際。他表示，他自己前往案發地發現，周圍有兩棟民宅設有監控攝像頭，他希望警方能夠加速調查，「如果再拖下去，私人的視頻紀錄就可能被刪除。」