曼哈頓華人跨年擠爆餐廳 有人選擇山林小木屋度假

儘管沒有特別活動，喜運來餐廳內的裝飾增添了濃厚的新年氣氛。(記者范航瑜╱攝影)

即將告別2024年，紐約的華人 社區也在跨年 夜這天迎來了熱潮。曼哈頓華埠 各大餐廳座無虛席，華人倒數派對也氣氛熱烈。在喧囂與歡慶之間，不少華人也分享了他們對新年的期許。

餐廳、服裝生意火爆 華埠洋溢跨年氣氛

曼哈頓華埠的餐廳在跨年夜迎來人潮高峰，在TikTok等平台上大紅的和合飯店、南華冰室等餐廳門口排起長龍，吸引了不少外族裔顧客。廣式酒家「喜運來」更是爆滿，顧客絡繹不絕。

餐廳經理梁先生表示，鄰近聖誕和新年假期期間生意都很好，有不少外族裔客人，但主要還是以華人為主。梁先生透露，很多時報廣場(Times Square)附近的餐廳借廣場倒計時的東風，常常會舉辦跨年夜倒數派對，而喜運來並無此打算。「今天生意很好，但中餐廳講究快速周轉，我們沒有做倒數派對的計畫，應該會照常晚上9到10點就會關門。」

在TikTok等平台上大紅的和合飯店、南華冰室等餐廳門口排起長龍，吸引了不少外族裔顧客。(記者范航瑜╱攝影)

除了美食以外，新年新氣象自然也離不開新衣。位於勿街(Mott St.)上的裁縫店「貴婦人」也進入了繁忙期。業者透露，這幾天生意很好。「很多顧客不僅是為了迎接新年，也會為各類派對添置新裝。 」

位於勿街(Mott St.)上的裁縫店「貴婦人」也進入了繁忙期。(記者范航瑜╱攝影)

遠離喧囂 郊外跨年成新選擇

儘管市區的跨年活動熱鬧非凡，但也有一些華人選擇到郊外尋求寧靜。住在皇后區長島市的顧先生與女友攜帶愛犬前往紐約州上州的Catskills山中度假，住在小木屋中，遠離城市喧囂。

顧先生表示，這樣避免擁擠的人群的度假方式更有舒適感，他和女友也已連續多年這樣跨年，去年他們甚至遠赴康州尋找靜謐。今年跨年夜，他們準備做四川火鍋迎接新年。

顧先生與女友攜帶愛犬前往紐約州上州度假，遠離城市喧囂。(受訪者提供)

新年願景健康平安 華人展望2025年

對顧先生來說，新年是一個重新開始的契機。他表示，希望能夠在新的一年裡保持健康、運動規律，並計畫控制體重。他笑言，去年就有開始規律運動的想法，但因工作繁忙一直擱置，今年立志要做出改變。此外，他也希望新的一年能夠在個人經濟狀況上有所突破。

住在新澤西州的曹女士表示，她在新的一年最大的願望是能多讀書，拓展視野。曹女士高中就讀於國際學校，長期生活在國外，認為自己的寫作能力有所退步，希望通過閱讀文學作品來提升水平。最近，曹女士的母親來美探親，她甚至專門要求母親帶來幾本中文書。

最近，曹女士的母親來美探親，她甚至專門要求母親帶來幾本中文書。(受訪者提供)

曼哈頓華埠居民陳女士也表示，健康是最重要的願望。她堅持游泳數十年，每周一至五清晨6時便起床去游泳，她表示新的一年會繼續保持這一習慣。

隨著川普1月即將上任，陳女士也對新政府抱有期待，尤其在經濟、華埠安全、遊民問題和兒童教育方面。她表示，「希望新政府能有條理地推行政策，不是一團亂，讓美國重新偉大。」