紐約市多起入室盜竊 戴克高地華社也遭殃

兩名蒙面男子日前持撬棍，撬開一家位於戴克高地的藥房。(市警提供)

紐約市 警指出，近期全市出現針對商店下手的入室盜竊模式犯罪，最新一起案件發生於治安較佳的布碌崙 (布魯克林)戴克高地華社的一間藥房內，一對男性歹徒趁清晨闖入店內盜走價值2000元的商品；居住在當地的華人民眾表示，戴克高地治安一向不錯，但如今生活在紐約市都必須提高警惕，社區的搶劫、盜竊等犯罪仍時有發生。

根據市警消息，該案發生於本月20日凌晨6時前，兩名身分不明的男子利用撬棍，打開位於80街交13大道的「戴克高地藥房」(Dyker Heights Pharmacy)的玻璃門，最終盜走價值2000元的藥品；直到店主稍後抵達店面後，才發現遭入室盜竊，到當地警局報案。

在案發附近開花店的店主George Procovas表示，社區犯罪已改變商家的經營模式，由於天黑後民眾也鮮少出門購物，他的門店不再是像從前晚上8時關門，而是提前至傍晚5時30分。

居住在戴克高地的黃女士指出，當地的治安尚好，但不代表平時就應放鬆警惕，像這樣的搶劫、盜竊案在社區時有發生，特別是模式作案的犯罪，「哪裡都會發生，跟治安好壞沒有很大的關係」；她表示也會交代孩子們入夜後盡量不要出門，在街上、地鐵月台等公眾場合也要注意周遭的情況，對先前在康尼島地鐵站 發生的縱火案仍心有餘悸。

警方目前已公布嫌犯的通緝圖，形容兩人體型瘦削，戴著黑色面罩、穿著全黑，若民眾在社區見到類似特徵者，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。