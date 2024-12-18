曾起訴川普盟友 紐約東區聯邦檢察官皮斯辭職

紐約東區聯邦檢察官皮斯(Breon Peace)於18日宣布將在明年1月辭職。(美聯社)

紐約東區聯邦檢察官皮斯(Breon Peace)18日宣布將在2025年1月10日辭職，並由首席助理檢察官波科尼（Carolyn Pokorny）代理其職務。消息人士透露，過去曾幫涉性侵指控的好萊塢製片溫斯坦(Harvey Weinstein)及前市長朱利安尼(Rudy Giuliani)辯護的律師艾達拉 (Arthur Aidala) ，是川普 過渡團隊考慮接替皮斯的候選人之一。

皮斯2021年由總統拜登任命，案件範圍涵蓋布碌崙(布魯克林)、皇后區、史泰登島及長島 納蘇郡和蘇福克郡(Suffolk)，監督約160名助理檢察官。皮斯發布聲明表示，能與優秀的同仁共事是他的榮幸，將永遠感謝辦公室共同達成的卓越成果。他表示，期待離開崗位後檢察官辦公室能「以公平與倫理為基石，不帶偏見或偏袒，且以對人類同胞的同理心與慈悲心為指引，持續地追求正義」。

皮斯聲明中並未提及辭職主因，但公告發布日距紐約南區聯邦檢察官威廉斯(Damian Williams)宣布辭職的時間，僅僅不到一個月。

皮斯過去曾處理多起涉及政治腐敗的案件，包含被控中共代理人的前紐約州 府官員孫雯(Linda Sun)、亞當斯前亞裔社區高級顧問鄭祺蓉(Winnie Greco)，以及紐約州前國會眾議員桑托斯(George Santos)詐欺等案件。此外，皮斯辦公室過去曾經手多起川普相關案件，除在2023年成功將極右派挺川普網紅麥基(Douglass Mackey)定罪外，也曾起訴涉非法擔任阿聯代理人而遭起訴的川普長期盟友巴瑞克(Tom Barrack)，但隔年巴瑞克被宣判無罪。

根據每日新聞(Daily News)引述消息人士說法指出，與政治高層關係密切的律師艾達拉 (Arthur Aidala)，目前是川普過渡團隊考慮接替此職務的人選之一，消息尚未獲得官方證實。