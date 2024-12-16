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亞當斯遭重創…「競選活動違法」匹配基金不予發放

記者曹馨元╱紐約即時報導
市競選財務委員會16日宣布，將拒絕向紐約市長亞當斯的連任競選活動提供公共匹配基金，導致亞當斯可能在明年6月的初選中處於嚴重劣勢。(記者范航瑜／攝影)
市競選財務委員會16日宣布，將拒絕向紐約市長亞當斯的連任競選活動提供公共匹配基金，導致亞當斯可能在明年6月的初選中處於嚴重劣勢。(記者范航瑜／攝影)

市競選財務委員會(Campaign Finance Board)16日宣布，將拒絕向紐約市亞當斯(Eric Adams)的連任競選活動提供公共匹配基金(match fund)；這也導致亞當斯的半數競選資金無法落實，可能在明年6月的初選中處於嚴重劣勢。

委員會主席謝夫(Frederick Schaffer)在聲明中表示，在委員會徹底審查亞當斯競選活動、及對其起訴書的細節後，委員會認定亞當斯的競選活動存在違法行為，決定不予發放匹配基金。但同時，這並非競選財務委員會可採取的最嚴格限制，委員會也並未禁止日後為亞當斯發放基金。

根據目前的公共基金項目，市長參選人所獲得的250元以內的小額捐款，可以按照八倍比例申請匹配基金。亞當斯此前籌得的共計410萬捐款中，約有50萬元將符合八比一的公共匹配基金資格，因此能再獲得額外400萬元匹配基金。

在亞當斯2021年的競選活動中，一項今年7月發布的審計發現，亞當斯有230萬元的支出沒有記錄在案。本月稍早，亞當斯也有半數公共匹配基金申請被駁回，而遭拒的原因則包括「未能即時申報捐款」、「缺乏文件支持」等。

亞當斯 紐約市

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