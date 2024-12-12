市公益維護人致信拜登 「保護紐約移民免受川普、亞當斯影響」

紐約市公益維護人威廉姆斯舉行記者會，呼籲總統拜登在餘下任期內「立即採取行動」，保護紐約市移民群體免受候任總統川普、紐約市長亞當斯的威脅。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市 公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)12日午間舉行記者會，呼籲總統拜登(Joe Biden)在剩下任期內「立即採取行動」，保護紐約市移民群體免受候任總統川普 (Donald Trump)、紐約市長亞當斯 (Eric Adams)的威脅。

同時，威廉姆斯致信總統拜登與副總統賀錦麗(Kamala Harris)，列舉數條聯邦政府可採取的行動，呼籲拜登政府在川普上任前盡可能解決移民的簽證及身分問題、保護移民的權利。其中包括處理所有臨時保護身分(TPS)代辦決定、加快童年入境暫緩遣返計畫(DACA)處理程序、盡快處理所有H1B加急案件等共8項建議。

同日稍晚，市長亞當斯預計將在市政廳與川普提名的「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)會面。本周，霍曼在芝加哥表示，大規模的無證移民驅逐行動，將在川普明年1月20日就職後立即展開，而第一個執行地點就是與紐約同為庇護城市的芝加哥；亞當斯在採訪中也一改往日對紐約「庇護城市法」的支持，稱正在尋求機會，繞過市議會來改變該法案。

「既然亞當斯每天都更清楚的表明，他似乎更有興趣協助川普執行危險的大規模驅逐計畫」，威廉姆斯批評，亞當斯將自己政策的失敗歸咎於庇護城市法案及市內的無證客危機，「很明顯，易受傷害的紐約市民不能依靠這位市長的支援」。