我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普政權交接小組最有權力的是他 負責4000官員任命

詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺

市公益維護人致信拜登 「保護紐約移民免受川普、亞當斯影響」

記者曹馨元╱紐約即時報導
紐約市公益維護人威廉姆斯舉行記者會，呼籲總統拜登在餘下任期內「立即採取行動」，保護紐約市移民群體免受候任總統川普、紐約市長亞當斯的威脅。(記者曹馨元╱攝影)
紐約市公益維護人威廉姆斯舉行記者會，呼籲總統拜登在餘下任期內「立即採取行動」，保護紐約市移民群體免受候任總統川普、紐約市長亞當斯的威脅。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)12日午間舉行記者會，呼籲總統拜登(Joe Biden)在剩下任期內「立即採取行動」，保護紐約市移民群體免受候任總統川普(Donald Trump)、紐約市長亞當斯(Eric Adams)的威脅。

同時，威廉姆斯致信總統拜登與副總統賀錦麗(Kamala Harris)，列舉數條聯邦政府可採取的行動，呼籲拜登政府在川普上任前盡可能解決移民的簽證及身分問題、保護移民的權利。其中包括處理所有臨時保護身分(TPS)代辦決定、加快童年入境暫緩遣返計畫(DACA)處理程序、盡快處理所有H1B加急案件等共8項建議。

同日稍晚，市長亞當斯預計將在市政廳與川普提名的「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)會面。本周，霍曼在芝加哥表示，大規模的無證移民驅逐行動，將在川普明年1月20日就職後立即展開，而第一個執行地點就是與紐約同為庇護城市的芝加哥；亞當斯在採訪中也一改往日對紐約「庇護城市法」的支持，稱正在尋求機會，繞過市議會來改變該法案。

「既然亞當斯每天都更清楚的表明，他似乎更有興趣協助川普執行危險的大規模驅逐計畫」，威廉姆斯批評，亞當斯將自己政策的失敗歸咎於庇護城市法案及市內的無證客危機，「很明顯，易受傷害的紐約市民不能依靠這位市長的支援」。

亞當斯 川普 紐約市

上一則

紐約地鐵大停電 3500名乘客被困隧道超過2小時
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

川普擬禁發H-1B？馬斯克等科技高層料勸阻

川普擬禁發H-1B？馬斯克等科技高層料勸阻
川普發言人李維特證實 邀習近平出席川普就職典禮

川普發言人李維特證實 邀習近平出席川普就職典禮
討川普歡心 查克柏格進貢智慧眼鏡 還讓Meta捐100萬元

討川普歡心 查克柏格進貢智慧眼鏡 還讓Meta捐100萬元
川普政權交接小組最有權力的是他 負責4000官員任命

川普政權交接小組最有權力的是他 負責4000官員任命

熱門新聞

紐約警方公布槍殺湯普森的兇嫌新照片。(取自紐約市警方)

殺聯合健保CEO槍嫌正面照曝光 用假新州證件投宿青旅

2024-12-05 16:09
嫌犯被捕捉到穿著連帽衫和黑色羽絨服在街上行走。(紐約市警提供)

疑涉槍殺聯合健保CEO 馬州男在賓州被捕

2024-12-09 14:19
開出頭獎的為法拉盛華人超市。(記者尤昱程/攝影)

鴻運當頭 勁球2.56億元頭獎、5萬元三等獎彩券 法拉盛超市賣出

2024-12-08 18:12
聯合健保公司執行長湯普森(Brian Thompson)遭槍殺，圖為現場遺留的彈殼。(美聯社)

拒賠、訊問、抗辯 殺聯合健保CEO的子彈刻這3字

2024-12-05 12:50
退伍軍人潘尼鎖喉致死案，陪審團難達成一致意見。(記者劉梓祁／攝影)

紐約退伍軍人鎖喉致死案 陪審團裁定：無罪

2024-12-09 12:30
槍殺聯合健保公司執行長湯普森的兇嫌照片。此案引發全美關注，連兇嫌使用的背包都在網路爆紅。(美聯社)

槍殺CEO兇嫌用的高級後背包價值280元 網路爆紅

2024-12-05 13:38

超人氣

更多 >
3大生肖女晚年不易臥床 健康長壽還能財富滿滿

3大生肖女晚年不易臥床 健康長壽還能財富滿滿
又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品

又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品
華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事

華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事
加州男手機斷網後被盜走3萬8000元 專家籲三招自保

加州男手機斷網後被盜走3萬8000元 專家籲三招自保
學海豹部隊用這姿勢小憩 只睡十分鐘就能恢復精神

學海豹部隊用這姿勢小憩 只睡十分鐘就能恢復精神