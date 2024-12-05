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槍殺CEO兇嫌用的高級後背包價值280元 網路爆紅

世界新聞網王若馨／即時報導
槍殺聯合健保公司執行長湯普森的兇嫌照片。此案引發全美關注，連兇嫌使用的背包都在網路爆紅。(美聯社)
槍殺聯合健保公司執行長湯普森的兇嫌照片。此案引發全美關注，連兇嫌使用的背包都在網路爆紅。(美聯社)

聯合健保公司(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)4日在曼哈頓遭槍殺，槍手身分引爆網路上各種猜測，連槍手使用的高級後背包都一夕爆紅。

「他揹的是價值280美元的巔峰設計通勤包(Peak Design Everyday Backpack)？」網民在X平台上驚呼。

這名身分不明的兇手4日在曼哈頓中城的希爾頓酒店外射殺了湯普森，警方分享的監視器畫面顯示，他揹著一個灰色的後背包；照片一經發布，許多人即在網路上發文指認出這個後背包品牌款式，是來自巔峰設計(Peak Design)的通勤包(Everyday Backpack)，稅前售價279.95美元。

在巔峰設計網站，今日該包款已下折扣為251.96美元(昨天還沒有打折)。

巔峰設計(Peak Design)是美國本土品牌，主打高功能性與低調奢華風，在攝影界十分有名，袋內的各種隔層適合放置各種鏡頭，「它們是為攝影師設計的，但我想背包的側邊開口也適合殺手使用。」一位網友在談到這項設計時說道。 

也有網友說，「我知道現在說這個有點不適合…但我是巔峰設計通勤包的愛用者，這真是一個好背包，我已經用了好幾年。」

也有網友指出，巔峰設計的售後服務佳，主打終身保固，他在用了五年後，打電話跟客服說背包底部磨損，「他們居然再寄了一個全新的背包給我。」

有些人猜測兇手也可能是攝影師。 

有網友說：「揹著巔峰設計通勤包，工作前到星巴克買礦泉水跟能量棒…這十足就是都市雅痞的生活寫照。」

槍殺聯合健保公司執行長湯普森的兇嫌照片。此案引發全美關注，連兇嫌使用的背包都在網...
槍殺聯合健保公司執行長湯普森的兇嫌照片。此案引發全美關注，連兇嫌使用的背包都在網路爆紅。(路透)

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