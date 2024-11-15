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外賣員瘋狂砸門要她開門領餐 曼哈頓華女曝恐怖經歷

記者顏潔恩╱紐約即時報導
曼哈頓一名華女投訴遭外送員瘋狂敲門騷擾。圖為華裔外送員在8大道送餐，示意圖，非新聞當事者。(記者顏潔恩╱攝影)
曼哈頓一名華女投訴遭外送員瘋狂敲門騷擾。圖為華裔外送員在8大道送餐，示意圖，非新聞當事者。(記者顏潔恩╱攝影)

居住在曼哈頓一棟公寓樓的獨居華女近期在華人外賣平台上點餐，儘管將配送方式設置為放在門口即可，但當日遇到一名堅持要她開門領餐的非洲裔外送員，過程中瘋狂敲擊她的大門、大喊大叫讓人出來，令她十分害怕；華女表示，這並不是首次遇到態度惡劣的外送員，之前也曾一次遭外送員辱罵，至今已留下心理陰影，短時間都不敢再點外賣。

屢次遇到態度激進外賣員

華女陳女士表示，14日在某個華人外賣平台上點了一份外賣，當手機提示外賣已送達時，她開門卻沒有看見，等了五分鐘後向外賣員詢問，對方回覆說自己在走廊，但她通過門上的貓眼還是沒看見，於是給他指引上到其所在的樓層；不久後對方傳訊要求陳小姐出門領餐，她感到很奇怪，先前已將配送方式選為放在門口並告知，她也明確說過自己在開會，無法出門，讓他放在門口拍照就好。

過幾分鐘門鈴響起時，陳女士未在意，心想得空再去拿，結果對方卻開始瘋狂砸門，嘴裡喊著「出來」(come out)；「我不理解有什麼原因是一定要我出去的」，陳女士說，後來隔著門問他為什麼一定要本人出去，對方沒有回答，只是繼續叫她出來。

「我覺得女性都能懂，這種時候真的很害怕，所以我回覆讓他隨便放走廊」，幾分鐘後外送員終於走進電梯離開，她確認安全後才走出門，發現對方不知為何將外賣放在鄰居的門口。

外送員不諳英文，疑為無證客

陳女士表示，之前也遇到類似的可怕經歷，是由一場誤會引發的，一名也是非洲裔外送員將餐送到門口後，過了幾分鐘開始砸門，「又砸又吼，然後也說不清要幹嘛，我更不敢開門了」；後來電梯裡出來一名大樓員工，她瞧有別人才敢開門，接著外送員衝著自己喊要驗證碼，不知道平台已更新作業流程的她說沒有驗證碼，雙方因外送員不會說英文導致溝通困難，折騰一番才搞明白，對方離開前還用幾個簡單的英語單詞罵她，「他情緒很激動的，很可怕，是哐哐砸門的那種。」

陳女士指出，儘管使用的是華人外賣平台，但該平台最近雇用的外賣員逐漸以非洲裔、西語裔為主，且都是說法語或西文，只會很基本的幾個英語單詞；大多數都需要靠翻譯軟件溝通，不禁令人懷疑是無證客。

未給小費？可能是外送員騷擾的原因

陳女士表示，當將這些經歷在網路上曝光後，有一部分的人試圖合理化外送員的行為，令她很震驚，「有說外賣員有脾氣的，有說不容易的，還有說(我沒給)小費的」；對此她解釋，所使用的這個平台已強制收取紐約市法案規定要給的小費、以及服務費、配送費等，加起來的數額已跟餐品的價值差不多，「這個時候我不可能再去給額外的小費，因為對我來說，他們收取的部分費用已經是給外賣員的了」，在其他未強制收費的平台則會另給小費。

就該平台而言，應該作為客戶直接給外賣員的小費，變成了顧客在支付餐費時，被平台強制收取的費用，陳女士，外賣平台與外賣員應該要達成協議，不應將矛盾轉移到客戶和外送員之間，導致覺得沒有收到小費的外送員，因此對顧客心生不滿；不僅如此，她也覺得小費應該是自願而不是強制給的，因屢次遇到態度惡劣的外送員，陳女士至今已留下心理陰影，短時間都不敢再點外賣了。

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