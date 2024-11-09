周邊多處山火未熄 紐約市天空灰霾 空氣質量驟降

由於周邊多處山火未熄，紐約市9日天空灰霾。(記者劉梓祁／攝影)

由於紐約市 周邊多處山火，大量市民9日(周六)發現市內天空灰霾，並伴有明顯的刺鼻氣味，空氣質量也降至「不健康」等級；消防部門表示，該現象由新澤西等多地的野火造成，包括紐約州 北部和新州 邊界等多起火災。

在新州百賽克郡(Passaic County)龐普頓湖(Pompton Lakes)一帶，當地消防局仍在應對最新的火情。截至今日中午，本場火災已經燒燬了100畝土地，並波及到55座建築物。目前，有多地的火情尚未得到控制，儘管州屬消防員和地方消防隊伍一同到場，但仍受到強風和陣風的影響。

同時，較低的氣溫使得煙霧滯留在地面附近，導致周邊地區的空氣質量惡化。紐約州府警告指，對於空氣汙染敏感的人群，若外出可能存在健康風險。截至周六早間，活躍的火災區域還包括新州的博根郡(Bergen County)、大洋郡(Ocean County)、伯靈頓郡(Burlington County)和卡姆登郡(Camden County)等地，以及紐約州的長島蘇福克郡(Suffolk County)。

在8日(周五)夜晚，紐約市消防局成功控制了布碌崙(布魯克林)展望公園(Prospect Park)內的一場兩畝灌木火。市消防局表示，其工作人員在接到第一次報警後約三個小時，於晚上9時40分前後將火勢控制。一名消防員報告輕傷，並被送往附近醫院接受治療。

針對山火影響，市府也發出了空氣質量警報，空氣質量指數(AQI)一度超過150，屬於「不健康」等級。上個月，紐約市的降雨量不到一吋，而歷史平均值約為四吋。目前，本次秋季是市內有記錄以來最乾燥的一次。自9月1日以來，中央公園僅降雨1.59吋。