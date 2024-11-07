我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華埠發生命案 華男遭捅死橫屍超市前

白宮幕僚長出爐 川普宣布挑中威爾斯

川普恐阻紐約堵車費 州長霍楚：替代方案年底出爐

記者馬璿╱紐約即時報導
自6月州長霍楚叫停堵車費計畫以來，在川普勝選後可能迎來新變數。圖為霍楚在川普勝選後發表想法。(州長辦公室提供)
自6月州長霍楚叫停堵車費計畫以來，在川普勝選後可能迎來新變數。圖為霍楚在川普勝選後發表想法。(州長辦公室提供)

今年6月紐約州長霍楚(Kathy Hochul)叫停擁有諸多爭議的曼哈頓的堵車費計畫，在川普勝選展開總統的第二任期後可能迎來新變數。川普曾於今年表示，將在上任第一周立即終止堵車費，批評該計畫為駕駛帶來不必要經濟負擔；對此，霍楚回應，將努力在川普明年1月20日就職之前讓計畫重返正軌。

堵車費計畫預計透過徵收進入曼哈頓60街以南的車輛15元，用來補貼大都會運輸局(MTA)維修營運成本，藉此改善曼哈頓的交通問題。霍楚6月卻宣布暫停，表示每日15元的費用將為駛入收費區域的駕駛帶來沈重負擔，承諾將在年底提出替代方案找到雙方平衡點。

然而，由於川普勝選帶來的未知變數，支持徵收堵車費團體認為州府應加快腳步恢復計畫，MTA永久公民諮詢委員會(Permanent Citizen's Advisory Committee to the MTA, PCAC)主任達格蓮(Lisa Daglian)表示「最糟糕的情況正在發生，若不現在通過未來恐沒機會」。

霍楚針對替代方案表示，她已與白宮討論，希望能運用聯邦資金支持紐約主要交通項目，如Gateway隧道和第二大道地鐵等，強調「川普必須支持州府在交通上付出的努力」。她也強調，這僅是暫停而非取消。

2019年通過的堵車費計畫在6月宣布叫停，此後為MTA的五年資本計畫帶來近160億財務缺口，導致多項工程延宕、地鐵信號系統升級無果、23個地鐵站的無障礙設施改造停止。五年計畫為MTA發布將在2025至2029年季度的資本規畫，預計花費共達680億元，目前規畫中一半以上資金仍未有著落。MTA執行長利博(Janno Lieber)表示MTA方面持樂觀態度，他認為MTA致力於提供優質服務給百萬市民，如同新冠疫情期間一樣，保證交通不論在哪個政黨治理下都會正常運作。

MTA 堵車費 川普

上一則

曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

白宮幕僚長出爐 川普宣布挑中威爾斯

白宮幕僚長出爐 川普宣布挑中威爾斯
范斯比川普更川普、坐穩MAGA 瞄準2028年接棒？

范斯比川普更川普、坐穩MAGA 瞄準2028年接棒？
川普勝選再入白宮 土耳其總統致電商討兩國合作

川普勝選再入白宮 土耳其總統致電商討兩國合作
普亭恭喜川普贏得美國大選 稱已準備好對話

普亭恭喜川普贏得美國大選 稱已準備好對話

熱門新聞

圖為川普兒時住宅在2020年10月的舊照。路透

川普兒時住宅荒廢成流浪貓避難所 鄰居怨聲連連

2024-11-01 15:47
前往尼加拉瀑布旅遊巴翻覆，致近30人受傷、州際公路部分關閉。(取自州警辦公室)

從紐約出發 前往尼加拉瀑布旅遊巴士翻覆 近30傷

2024-11-07 11:33
打架現場。（視頻截圖）

紐約2劫匪闖「遼寧飯店」被揍 4華人涉犯罪？ 律師要平反

2024-10-31 15:14
在紐約大學就讀的華裔學生也裝扮成經典的東方女郎，參與遊行。(記者曹馨元／攝影)

萬聖節大遊行5萬人上街 華人精心打扮 百萬觀眾同樂

2024-11-01 07:40
一名男子走過三個美國郵政局郵筒。路透

紐約明信片郵票突然短缺 都被賀錦麗支持者買走？

2024-10-31 15:51
皇后地區檢察官凱茲6日宣布，經過調查和法庭審理，租霸萬亨特已經認罪，將被判刑，並須賠償房主。圖為涉案房源。(取自Zillow)

紐約皇后區租霸訴房東 自己反遭判刑還要賠錢

2024-11-07 13:14

超人氣

更多 >
「美國隊長」爆斷崖式崩壞？高顏值全球愛 現在變阿宅

「美國隊長」爆斷崖式崩壞？高顏值全球愛 現在變阿宅
麥當勞的早餐和薯餅為什麼不全天候供應？前員工解密

麥當勞的早餐和薯餅為什麼不全天候供應？前員工解密
賓州參院席次翻紅 藍45：紅53

賓州參院席次翻紅 藍45：紅53
狂人回歸會如何？川普承諾當選後要做這7件事

狂人回歸會如何？川普承諾當選後要做這7件事
科州男吃麥當勞毒洋蔥漢堡亡 妻自責：我把洋蔥挑出來給他吃

科州男吃麥當勞毒洋蔥漢堡亡 妻自責：我把洋蔥挑出來給他吃