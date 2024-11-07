川普恐阻紐約堵車費 州長霍楚：替代方案年底出爐

自6月州長霍楚叫停堵車費計畫以來，在川普勝選後可能迎來新變數。圖為霍楚在川普勝選後發表想法。(州長辦公室提供)

今年6月紐約州長霍楚(Kathy Hochul)叫停擁有諸多爭議的曼哈頓的堵車費 計畫，在川普 勝選展開總統的第二任期後可能迎來新變數。川普曾於今年表示，將在上任第一周立即終止堵車費，批評該計畫為駕駛帶來不必要經濟負擔；對此，霍楚回應，將努力在川普明年1月20日就職之前讓計畫重返正軌。

堵車費計畫預計透過徵收進入曼哈頓60街以南的車輛15元，用來補貼大都會運輸局(MTA )維修營運成本，藉此改善曼哈頓的交通問題。霍楚6月卻宣布暫停，表示每日15元的費用將為駛入收費區域的駕駛帶來沈重負擔，承諾將在年底提出替代方案找到雙方平衡點。

然而，由於川普勝選帶來的未知變數，支持徵收堵車費團體認為州府應加快腳步恢復計畫，MTA永久公民諮詢委員會(Permanent Citizen's Advisory Committee to the MTA, PCAC)主任達格蓮(Lisa Daglian)表示「最糟糕的情況正在發生，若不現在通過未來恐沒機會」。

霍楚針對替代方案表示，她已與白宮討論，希望能運用聯邦資金支持紐約主要交通項目，如Gateway隧道和第二大道地鐵等，強調「川普必須支持州府在交通上付出的努力」。她也強調，這僅是暫停而非取消。

2019年通過的堵車費計畫在6月宣布叫停，此後為MTA的五年資本計畫帶來近160億財務缺口，導致多項工程延宕、地鐵信號系統升級無果、23個地鐵站的無障礙設施改造停止。五年計畫為MTA發布將在2025至2029年季度的資本規畫，預計花費共達680億元，目前規畫中一半以上資金仍未有著落。MTA執行長利博(Janno Lieber)表示MTA方面持樂觀態度，他認為MTA致力於提供優質服務給百萬市民，如同新冠疫情期間一樣，保證交通不論在哪個政黨治理下都會正常運作。