曼哈頓華埠顯聖容教堂被投石砸窗 古老玻璃窗結構受損修復需一年

華埠顯聖容天主教堂近日遭遇遊民襲擊，導致一扇裝飾窗損壞。(記者許君達／攝影)

位於曼哈頓華埠 核心地段的顯聖容天主教堂(Church of the Transfiguration)近日遭遇身分不明人士襲擊，導致一扇歷史悠久的窗戶損壞，預計完全修復需要1萬5000元、耗時一年。目前，警方已根據教堂方面提供的監控影像查出了嫌犯身分，但尚未抓獲之。

襲擊事件發生於今年9月30日中午12時左右。根據顯聖容天主教堂公布在社群平台上的影片，嫌犯手持石塊狀重物走到教堂位於莫斯高街(Mosco St.)一側的外立面前，將其投擲向教堂的側窗，隨後揚長而去。

教堂內部的監控影像顯示，嫌犯投擲的異物準確地砸穿了一扇裝飾有聖像的窗戶，衝擊力造成的瞬時強勁氣流帶起了一陣煙塵，而被砸穿的窗戶除了玻璃被打碎外，連木質的裝飾結構也有數根被砸斷。而從嫌犯作案前左右張望、確認兩邊沒有行人通過的細節可推斷，此人很可能是故意為之，而且作案時思維很清晰。

據悉，嫌犯的註冊地址為布朗士的一間遊民所，平時也不常出現在華埠。警方目前正在追捕此人。(教堂提供)

教堂方面隨後報警。主任司鐸關毅賢神父介紹，案發時，教堂內部正在進行彌撒，幸好被砸穿的窗戶位於主廳堂外的樓梯間上方，當時沒有信眾或工作人員經過，否則後果不堪設想。據悉，警方目前已查明嫌犯的身分，並正在追捕中。此人註冊的居住地址為布朗士的一間遊民 所，而他也並非華埠常客，部分社區居民表示以前沒有看到過此人。

據介紹，顯聖容天主堂建於1802年，是華埠內部歷史最悠久的建築之一。而被損壞的裝飾窗紋樣複雜、工藝古老，當今很少有建築業者能夠勝任它的修復工作。關毅賢透露，由於木製框架結構被折斷，因此需要更換整面窗戶，預計工程款高達1萬5000元，需要大約一年才能完工。

教堂方面介紹，修復受損窗戶可能需要至少1萬5000元、用時長達一年。(教堂提供)

關毅賢表示，教堂周邊平時也經常會有遊民活動，但被襲擊還是首次遇到。鑑於當前社會的遊民和精神健康問題嚴重，他也不確定未來是否還會遭遇類似的事件。