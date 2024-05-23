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川普今到紐約舉辦集會 歐凱秀揶揄他破產來要錢

世界新聞網王若馨／即時報導
前總統川普23日將在紐約市舉行造勢活動。(美聯社)
前總統川普23日將在紐約市舉行造勢活動。(美聯社)

前總統川普(Donald Trump)將於周四晚在紐約市舉辦集會，這是川普自2016年以來第一次在紐約舉行造勢活動。

這場活動將於下午6時在南布朗士克羅托納公園(Crotona Park)登場。

這是川普繼近日在新澤西州和明尼蘇達州舉辦集會後，再度嘗試深入民主黨票倉造勢。

布朗士區選出的民主黨國會眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)昨日接受MSNBC訪問時說：「因為川普破產了，他被眾多官司纏身，還被色情女星的封口費官司綁在紐約，但紐約市到處都支持民主黨，所以他只能去南布朗士乞求捐款，來付他自己的律師費。」

MSNBC主播海斯(Chris Hayes)揶揄說：「我希望那些從上州威徹斯特來的川普支持者，可以欣賞一下我們的克羅托納公園有多漂亮。」

歐凱秀說：「那都是我們綠色新政(Green New Deal)的功勞！」

布朗士是全國人口最多元化的地區之一，也是紐約市最貧困的地區；克羅托納公園其實不在歐凱秀的選區，而是民主黨眾議員托雷斯(Ritchie Torres)的選區。

據2022年人口普查數據，紐約布朗士區約77%的居民是非裔或西班牙裔；上次2020年總統大選，拜登以67.6%得票率在布朗士取勝。

預計川普會將演說重點放在經濟、犯罪和移民；他的競選團隊表示，川普將把重點放在討論拜登政府如何給紐約家庭帶來經濟壓力以及犯罪問題。

欲前往川普23日在南布朗士的免費集會，可上網預約門票：https://event.donaldjtrump.com/events/president-donald-j-trump-to-visit-the-south-bronx

川普 布朗士 民主黨

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