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60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心

記者尤昱程／紐約即時報導
紐約周四天氣預計惡化，當天中午將有破壞性冰雹和時速60哩的強風侵襲。示意圖。(市長辦公室提供)
紐約周四天氣預計惡化，當天中午將有破壞性冰雹和時速60哩的強風侵襲。示意圖。(市長辦公室提供)

經過將近5天的高溫晴天之後，紐約市周四天氣預計將轉為惡化，當天中午將有破壞性冰雹和時速60哩的強風侵襲紐約，威脅會持續到當日下午。

據NBC報導，冷鋒面預計將在周四中午左右在紐約市地區引發強烈風暴，此風暴的強度將會因逼近的冷鋒和異常高溫而增強，這將導致大氣層的不穩定，屆時溫度和濕度都將達到頂峰。

而最嚴重的天氣威脅預估將發生在新英格蘭(New England)、哈德遜河谷(Hudson Valley)、大紐約地區和新澤西(New Jersey)。當天稍晚，由於大西洋微風帶來的較低溫度，風暴在向東移動到長島的時候應該會有所減弱。

就影響而言，這些風暴最嚴重的威脅將是高達每小時60哩的破壞性陣風和中等大小的冰雹。由於風暴移動速度較快，不會在一個地點長時間降下大量降雨，因此不太可能發生洪水。然而出行民眾則還是得注意，如果身處在風暴中，道路積水、能見度下降和一般駕駛條件不佳的情況是非常可能發生的。

國殤日（Memorial Day）長周末預計出遊的民眾則不需擔心，從周五開始溫度將有所下降，整個周末最高溫會發生在周日的華氏80度，僅周六下午可能會有場雷雨，其餘時間則為陽光明媚或維持多雲。

高溫 紐約市 長島

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