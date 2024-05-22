今夏旅客數量空前 JFK機場快線有望免費搭

JFK機場快線(AirTrain)今夏有可能免費。(美聯社)

搭乘公共交通去甘迺迪機場(John F. Kennedy International Airport)的話，避免不了坐機場快線(AirTrain)，單程就要$8.5。但由於今年夏天即將進行的一項190億美元工程項目，機場快線有望免費搭。

據紐新航港局執行長柯頓(Rick Cotton)表示，JFK 機場今年夏天的重大工程項目是建設兩個新的航廈，而這項工程建設過程中又有望迎來史無前例數量的夏季旅客，才希望通過免費搭乘機場快線這樣的措施，來緩解可能的車輛擁堵。

但柯頓表示，是否真的免費，還未最終確定，「我們會考慮所有的措施，先觀察夏季旅遊開始階段的狀況，再決定是否採取更加激進的措施。」

目前，在弗茨大道(Lefferts Boulevard)站搭乘機場快線的乘客已經是無需付費的。但下個月開始，紐新航港局還會在該站開放停車場給乘客上下車使用。大多數乘坐大眾運輸前往或者離開的機場的乘客，一般是在霍華德海灘(Howard Beach)站上下機場快線，轉乘地鐵 ，或者在牙買加(Jamaica)站轉乘地鐵以及長島鐵路 。

Gothamist報導，JFK機場今年有望迎來180萬旅客，比去年同期多70萬。

JFK兩個新航廈的建設工程有望在2030年前結束，新增33個登機口，以及一個巨大的國際航班航廈。紐新航港局建議開車的旅客多預留可能交通堵塞的時間，並且提前預訂機場停車位。