我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多生日派對30元美食全包 南加華人躍躍欲試

婦坐逃生道機位卻不守規定「只救自己」 與空服員大吵下場慘

曼哈頓布碌崙啟用兩處試點 Citibike電單車將更易使用

記者許君達／紐約即時報導
可充電式Citibike取還車站點開始投放，首批投入使用的兩處站點分別位於曼哈頓中城和布碌崙綠點。(記者許君達／攝影)
可充電式Citibike取還車站點開始投放，首批投入使用的兩處站點分別位於曼哈頓中城和布碌崙綠點。(記者許君達／攝影)

市交通局(DOT)與Lyft合作的公共電單車充電樁項目近日在曼哈頓中城和布碌崙(布魯克林)綠點(Greenpoint)地區開始投放使用，並計畫未來繼續擴大該網路。充電樁安置在紐約最大的公共單車Citibike的存取站點，用戶在使用完Citibike的電動單車並還車後，車輛將能自動充電，無需再由人工完成。

Citibike是全美最大的公共單車租賃系統，也是僅次於中國共享單車運營商外、全球最大的同類系統。目前，Citibike共擁有1萬5000輛電單車，其中多數投放在紐約市。今年前五個月內，Citibike電單車的使用量已超過700萬人次，其中今年5月7日單日內，電單車租賃達到10萬3951次，創下歷史紀錄。

不過，Citibike的電單車當前只能在倉庫內充電，需要大量的人力和運輸車從全市各地的租賃站點將虧電車輛回收，集中充電或更換電池後，再人工投放回各租賃站點，此舉不僅人力成本巨大，也為紐約市的街道增加了壅堵和汙染。

首批投入使用的兩個可充電站點分別位於曼哈頓中城的第九大道交西35街處，以及布碌崙綠點的曼哈頓大道(Manhattan Ave)交梅塞羅爾大道(Meserole Ave)處。

記者實地走訪發現，可充電站點外觀與普通Citibike站點相似，曼哈頓站點共有近20個充電樁，用戶在歸還電單車時只需將車輛前輪插入充電樁的指定卡槽即可，操作比較簡便。不過，該處站點並未將電單車與普通腳踏單車分開，租賃腳踏車的用戶還車後會占用寶貴的充電空間，導致資源浪費。

根據去年的計畫試點，充電樁將繼續在全市各地均衡選址並鋪開，而最初開放的兩處站點將為推廣計畫提供設備性能和運營效率等方面的數據，用於未來的選址和施工決策。

曼哈頓 布碌崙 紐約市

上一則

華警疑涉中國「獵狐行動」被FBI調查 遭紐約市警解雇

延伸閱讀

中領館服務進社區 首登史島

中領館服務進社區 首登史島
布碌崙半馬2.8萬人開跑 華人踴躍

布碌崙半馬2.8萬人開跑 華人踴躍
布碌崙南區慶亞太裔月 懷緬李宗保

布碌崙南區慶亞太裔月 懷緬李宗保
首屆亞太裔傳統月暨布碌崙夜市 23日工業城開張

首屆亞太裔傳統月暨布碌崙夜市 23日工業城開張

熱門新聞

來自廣州的黎同學和從香港前來的母親。(記者劉梓祁／攝影)

盼留美國…紐大華生畢業努力求職 最看重能否擔保抽籤

2024-05-15 21:00
邱女士遇到租霸卻無計可施，氣得鬱結難解，靠寫字抒發鬱悶，還曾兩度住院。(記者高雲兒／攝影)

9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇

2024-05-19 07:23
兩名警員直奔地鐵站，在列車進站前將癲癇發作的男子救起。(擷自YouTube@New York Post)

列車來了…男子命懸一線 紐約警員跳入地鐵軌道救人

2024-05-16 14:20
中獎人李琦麗。(取自紐約州樂透局官網)

紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬

2024-05-17 18:45
在亞當斯和市教育總監班克斯(David C. Banks)的領導下，紐約市公校逐漸走向擇優錄取路線。(記者范航瑜／攝影)

紐約公校重回擇優錄取 華人讚：很高興放棄荒謬政策

2024-05-15 14:45
警方通緝該名涉嫌性侵女童的男子。(市警提供)

走路上學經8大道 布魯克林女童遭色狼性侵

2024-05-18 15:43

超人氣

更多 >
舒淇穿Armani高訂現身美翻全場 網讚：紅毯穿搭的天花板

舒淇穿Armani高訂現身美翻全場 網讚：紅毯穿搭的天花板
錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些

錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些
原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷
全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州

全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州
小費激戰 「自願給」變成「一定要」

小費激戰 「自願給」變成「一定要」