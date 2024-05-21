曼哈頓布碌崙啟用兩處試點 Citibike電單車將更易使用

可充電式Citibike取還車站點開始投放，首批投入使用的兩處站點分別位於曼哈頓中城和布碌崙綠點。(記者許君達／攝影)

市交通局(DOT)與Lyft合作的公共電單車充電樁項目近日在曼哈頓 中城和布碌崙 (布魯克林)綠點(Greenpoint)地區開始投放使用，並計畫未來繼續擴大該網路。充電樁安置在紐約最大的公共單車Citibike的存取站點，用戶在使用完Citibike的電動單車並還車後，車輛將能自動充電，無需再由人工完成。

Citibike是全美最大的公共單車租賃系統，也是僅次於中國共享單車運營商外、全球最大的同類系統。目前，Citibike共擁有1萬5000輛電單車，其中多數投放在紐約市 。今年前五個月內，Citibike電單車的使用量已超過700萬人次，其中今年5月7日單日內，電單車租賃達到10萬3951次，創下歷史紀錄。

不過，Citibike的電單車當前只能在倉庫內充電，需要大量的人力和運輸車從全市各地的租賃站點將虧電車輛回收，集中充電或更換電池後，再人工投放回各租賃站點，此舉不僅人力成本巨大，也為紐約市的街道增加了壅堵和汙染。

首批投入使用的兩個可充電站點分別位於曼哈頓中城的第九大道交西35街處，以及布碌崙綠點的曼哈頓大道(Manhattan Ave)交梅塞羅爾大道(Meserole Ave)處。

記者實地走訪發現，可充電站點外觀與普通Citibike站點相似，曼哈頓站點共有近20個充電樁，用戶在歸還電單車時只需將車輛前輪插入充電樁的指定卡槽即可，操作比較簡便。不過，該處站點並未將電單車與普通腳踏單車分開，租賃腳踏車的用戶還車後會占用寶貴的充電空間，導致資源浪費。

根據去年的計畫試點，充電樁將繼續在全市各地均衡選址並鋪開，而最初開放的兩處站點將為推廣計畫提供設備性能和運營效率等方面的數據，用於未來的選址和施工決策。