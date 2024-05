紐約郵報(New York Post)報導,紐約蘇活區(SOHO)一名16歲少年7日在光天化日下被一槍爆頭打死。

事件發生在下午2時30分左右,槍手騎著一輛紐約市 公共自行車(CitiBike),在多明尼克飯店(Dominick Hotel)附近,開槍射中被害人頭部。

被害人被緊急送往表維醫院(Bellevue Hospital),不治身亡。

警方仍在追緝嫌犯,消息人士表示這可能是一起與校園相關的事件。 紐約蘇活區發生槍擊案,一名16歲少年遭槍擊身亡。(擷自X@Citizen NYC)

🚨 #BREAKING: Man Shot on Spring Street#WATCH Video from moments after the shots rang out as police and EMS pull up to treat the victim in SoHo. pic.twitter.com/m9FgEQPwRk