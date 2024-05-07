我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

珠寶大盜紐約落網 洛城名店被竊鑽戒名表

這10州至少要有百萬積蓄才能舒適退休

挺巴示威者進攻Met Gala 燒國旗、破壞一戰紀念碑

世界新聞網王若馨／即時報導
上千名挺巴勒斯坦示威者6日下午衝向紐約大都會博物館，意圖阻撓大都會藝術博物館慈善晚宴(Met Gala)，示威者衝破警方防鎖線，現場一度陷入混亂。(擷自YouTube@FREEDOMNEWS TV)
上千名挺巴勒斯坦示威者6日下午衝向紐約大都會博物館，意圖阻撓大都會藝術博物館慈善晚宴(Met Gala)，示威者衝破警方防鎖線，現場一度陷入混亂。(擷自YouTube@FREEDOMNEWS TV)

上千名挺巴勒斯坦示威者6日下午衝向紐約大都會博物館，意圖阻撓名流雲集的大都會藝術博物館慈善晚宴(Met Gala)，現場一度陷入混亂，示威者衝破警方防鎖線，並在中央公園的一戰紀念碑上塗鴉、焚燒美國國旗。

社群網路上6日有人以主題標籤#DisruptTheMet散布消息，動員群眾抵制大都會博物館的活動；警方在博物館周圍的15個街區部署，最終逮捕27名抗命的示威者。

其中一名被捕者是在布魯克林工作的調酒師丹恩(Alvin Dan)，他是引發衝突的慣犯，包括去年擾亂梅西感恩節遊行、在自己工作的酒吧拒絕服務猶太顧客等。

影片來源：YouTube FREEDOMNEWS TV

丹恩在收到一張出庭通知單後被釋放。

由於警力戒備，Met Gala未受到影響，但示威人潮轉向附近的中央公園，並進行破壞。

中央公園的一戰紀念碑被塗上「加薩」、「解放巴勒斯坦」等字眼，軍人銅像也被掛上巴勒斯坦國旗、貼上抗議貼紙；有示威者在一戰紀念碑前焚燒美國國旗。

位於中央公園裡的內戰將領薛曼將軍(William Tecumseh Sherman)雕像也遭到破壞。

一名紐約市警站在被挺巴示威者塗鴉破壞的中央公園雕像旁。(路透)
一名紐約市警站在被挺巴示威者塗鴉破壞的中央公園雕像旁。(路透)

影片來源：YouTube CBS

博物館 中央公園 大都會

上一則

紐約公校無力採取小班制？教師工會駁：856校有足夠空間

延伸閱讀

2024Met Gala／楊紫瓊銀色禮服被譏「皺掉錫箔紙」 瑞塔歐拉流蘇裝像沒穿

2024Met Gala／楊紫瓊銀色禮服被譏「皺掉錫箔紙」 瑞塔歐拉流蘇裝像沒穿
美國華人博物館 將辦舉辦「追影」口述史街頭表演

美國華人博物館 將辦舉辦「追影」口述史街頭表演
福建艦竟掛日本國旗？ 專家解釋：是旗語

福建艦竟掛日本國旗？ 專家解釋：是旗語
紐約美國華人博物館遭抗議 被指「出賣華埠」

紐約美國華人博物館遭抗議 被指「出賣華埠」

熱門新聞

李朋懷出示的合約，車行老闆Kenny李說，簽約前務必看清楚合約上的細則。(記者尤昱程/攝影)

賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑

2024-05-03 14:32
涉及攻擊他人的四名華男。(市警提供)

紐約布碌崙華男俱樂部遭圍毆 酒瓶砸頭重傷…警通緝這4人

2024-05-04 13:36
從去年10月到今年3月底，居住在紐約州的無證客共收到1萬6533個司法驅逐令，僅次於德州的2萬4410個。(路透)

無證客太多 紐約州發1.6萬驅逐令

2024-05-06 06:19
身著黑衣黑褲的非洲裔男子對西語裔男子揮拳相向，西語裔男子嘴裡冒血。(金山提供)

紐約法拉盛水果店外3非裔把西語裔打到吐血 嚇壞華人老闆

2024-05-03 19:28
(路透)

逮捕282人 亞當斯宣告紐約挺巴學運結束：有外部勢力介入

2024-05-01 15:32
雙簧管音樂家王亮因舊案重提而被停職，提告紐約愛樂樂團。(取自紐約愛樂官網)

因陳年性侵指控被停職 華裔雙簧管首席提告紐約愛樂

2024-05-03 12:15

超人氣

更多 >
屬虎愛發脾氣？3生肖男懶又自私 考慮好再嫁

屬虎愛發脾氣？3生肖男懶又自私 考慮好再嫁
旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙
售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘
好市多「紅豆紫米粥」短少1包 她懶得退貨：就當請你吃了

好市多「紅豆紫米粥」短少1包 她懶得退貨：就當請你吃了
吃剩雞骨、枯死植物 好市多可退 華人發現「生財之道」

吃剩雞骨、枯死植物 好市多可退 華人發現「生財之道」