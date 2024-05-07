挺巴示威者進攻Met Gala 燒國旗、破壞一戰紀念碑

上千名挺巴勒斯坦示威者6日下午衝向紐約大都會博物館，意圖阻撓大都會藝術博物館慈善晚宴(Met Gala)，示威者衝破警方防鎖線，現場一度陷入混亂。(擷自YouTube@FREEDOMNEWS TV)

上千名挺巴勒斯坦示威者6日下午衝向紐約大都會博物館 ，意圖阻撓名流雲集的大都會藝術博物館慈善晚宴(Met Gala)，現場一度陷入混亂，示威者衝破警方防鎖線，並在中央公園 的一戰紀念碑上塗鴉、焚燒美國國旗。

社群網路上6日有人以主題標籤#DisruptTheMet散布消息，動員群眾抵制大都會博物館的活動；警方在博物館周圍的15個街區部署，最終逮捕27名抗命的示威者。

其中一名被捕者是在布魯克林工作的調酒師丹恩(Alvin Dan)，他是引發衝突的慣犯，包括去年擾亂梅西感恩節遊行、在自己工作的酒吧拒絕服務猶太顧客等。

影片來源：YouTube FREEDOMNEWS TV

丹恩在收到一張出庭通知單後被釋放。

由於警力戒備，Met Gala未受到影響，但示威人潮轉向附近的中央公園，並進行破壞。

中央公園的一戰紀念碑被塗上「加薩」、「解放巴勒斯坦」等字眼，軍人銅像也被掛上巴勒斯坦國旗、貼上抗議貼紙；有示威者在一戰紀念碑前焚燒美國國旗。

位於中央公園裡的內戰將領薛曼將軍(William Tecumseh Sherman)雕像也遭到破壞。 一名紐約市警站在被挺巴示威者塗鴉破壞的中央公園雕像旁。(路透)

影片來源：YouTube CBS