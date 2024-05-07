紐約公校無力採取小班制？教師工會駁：856校有足夠空間

教師聯合工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)表示「空間不足」不能作為藉口。(記者范航瑜／攝影)

紐約州 議會的小班制法律要求紐約市 在五年內實現小班制，卻引來不少反對之聲，認為紐約市沒有足夠的資金和人力實現小班制。7日，教師聯合工會(United Federation For Teachers)在市教育局 門前舉行發布會，指出紐約市已有856所公校擁有足夠閒置空間，可在9月開始縮減班級規模。

教師工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)表示：「小班制法案通過後，市政廳和教育局一直稱這是無稽之談，通常是以空間不足為由。我們對教育局文件的分析證明，這些學校實際上有足夠的空間。在2024和2025財年，教育局有380億元預算，市府盈餘高達107億元。我們有足夠的資金使我們的班級規模向州內其他學校看齊。」

教師聯合工會調查發現，856所聯邦一級資金學校(Title 1 schools)有足夠的空間將班級規模降低到法定水平：幼兒園至三年級每班20人，四至八年級每班23人，九至十二年級每班25人。這些數字也是紐約州的平均班級規模。

聯邦一級資金學校指的是有資格獲得聯邦一級資金的學校。該資金專為高貧困人口的學校提供。根據州法律，這些學校是班級規模縮減的首批對象。這800多所學校涵蓋超過30萬名學生，遍及各年級和紐約市各大行政區，有超過20萬7000個額外座位，只需動用其中3萬1318個作為便能實現小班規模。

就人力短缺問題，教師聯合工會估計，市教育局只需招募約3000名教師，便可為這856學校實現小班制。首年薪資成本約為1億8000萬元，不到教育局380億元年度預算的一半。

教師聯合工會的完整名單考慮了入學率、建築利用率和座位數。曼哈頓華埠的公立第一小學(P.S.1)和孫逸仙初中(M.S.131-Dr. Sun Yat Sen Middle School)名列其中。這兩所學校僅有50%和54%的班級規模合規，但建築使用率只有41%和69%。856所學校完整名單可見：https://bit.ly/3y9UCUM。