紐約戶外用餐新規繁瑣 市府一站式服務助業者

市交通局6日「紐約市戶外用餐市場」線上服務平台，餐飲業者可更高效地搭建符合最新規範的戶外用餐設施。(市交通局提供)

市交通局(DOT)6日推出了一個名為「紐約市 戶外用餐市場」(Dining Out NYC Marketplace)的線上服務平台。餐飲業者可通過此平台與符合資質的設計、施工以及建築材料服務商取得直接聯繫，以便更高效地搭建符合最新規範的戶外用餐設施。

疫情 期間，紐約市允許業者搭建戶外用餐棚以熬過危機，但在疫情結束、堂食恢復後，各種臨時搭建的餐棚開始出現諸多問題。今年2月，市府公布旨在規範戶外用餐設施的新規，要求商家將用餐棚改為可移動的開放式框架，並僅在每年4月至11月間季節性使用，冬季則須撤除餐棚。新規從今年8月3日起生效。

部分業界人士認為，新規雖然為戶外用餐開了綠燈、有利於商家擴大經營面積，但也過於苛刻且繁瑣。華埠 商業改進區(Chinatown BID)行政總監陳作舟此前受訪時曾表示，新規要求非常細緻，如果單靠商戶自己的力量，想做到合規化有一定的難度。

交通局新推出線上交易平台，便是為了解決這個問題。局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)指出，平台會有設計師、施工隊以及合規建材批發商入駐，餐飲業者可以在這裡「一站式」完成所有搭建戶外用餐設施所需的工作。

供應商入駐平台需要通過較高的門檻，包括培訓課程、背景調查、保險審核等，以保證餐飲業者所能接觸到的供應商都有合格的資質。羅格貴玆表示，他們希望通過這項服務讓本地企業盡可能無縫且輕鬆地完成必要的工作。