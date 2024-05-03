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賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑

記者尤昱程／紐約即時報導
李朋懷出示的合約，車行老闆Kenny李說，簽約前務必看清楚合約上的細則。(記者尤昱程/攝影)
李朋懷出示的合約，車行老闆Kenny李說，簽約前務必看清楚合約上的細則。(記者尤昱程/攝影)

華人無證客來美遇到的難關重重，不僅要先克服走線途中可能遇到的危險，抵達美國後更可能面臨真實世界的種種困境；日前有名華人無證客李朋懷(Penghuai Li，音譯)聲稱買車被車行騙，產生糾紛，他表示，「自己全然相信美國人，沒想到卻會如此對待」。

李朋懷向記者表示，3月底時他到長島(Long Island)一家車行買車，幾經來回講價後同意以1萬元現金當作頭期款，買下這台要價2萬9000元的本田二手車；而貸款部分，由於他沒有信用紀錄，車行表示只有一間銀行願意讓他貸款，利率為22.99%，共貸款6年。

起初李朋懷向車行表示，自己不想背這麼多年的貸款，但考慮到這是唯一可以讓他貸款買車的方式，只好點頭同意，簽定合約；而幾個禮拜後，銀行與他聯繫想要把貸款的手續完成，他卻開始覺得不太對勁。

他表示，六年期高昂利率是讓他萌生退意的原因之一，此外，他仔細查看合約之後，發現款項中竟有一筆高達7900元的服務費，另外，車行未告知他這是一輛事故車，使他感覺受騙。

「車行告訴我這是銀行收取的款項，銀行卻說他們沒有收這筆錢」，李朋懷說，他漸漸不再相信車行。平時忙於工作的他，加上不諳英語，並未積極與銀行完成貸款手續，導致車行因貸款未通過必須把車子收回。

37歲的李朋懷來自中國湖北，由於在家鄉買的房子爛尾，實在生活不下去了，決定籌款隻身前來美國；走線進入美國後先是在德州移民局待了一個月，隨後前往紐約法拉盛，做搬運工、超市工作以及推銷外賣餐盒等，直至上月底購入了這輛車才開始了較穩定的機場接送工作。

而這輛車上禮拜已被車行以沒有貸款為由將車牌給撤下，2日車行則派人將車子收回，退給李朋懷8000元；他說，車行事先沒有告訴他這是一台事故車，也不知道車行會收取高達7900元的服務費，銀行貸款的利率高達22.99%，也是他想也沒有想過的高額利率。

記者致電詢問這間華人經營的車行負責人Kenny李，他表示，簽署合約前沒有看清楚是消費者自己的問題，雖然車行沒有完整告知實情是不道德的行為，但是消費者有義務在簽約前看完合約內容；而該消費者沒有身分、社安號，貸款利率本來就比較高。

Kenny李說，車行銷售車輛時只講一半的行為時有所聞，有些車行以低價登廣告吸引客戶，靠後期貸款賺點錢，這種行為一直都有；但大部分車行都是明碼標價，他提醒消費者買車時一定要先確認貸款金額，仔細查看合約上所有內容，然後千萬不要貪便宜，這是最大的陷阱。

李朋懷說，來美初期靠著好幾份工的兼差才勉強撐了下來，如今卻遇到這種事，感到相當無奈；他表示自己將上小額法庭抗告，盼司法還他公道。

李朋懷購入的本田二手車。(記者尤昱程/攝影)
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貸款 利率 華人

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