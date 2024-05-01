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文學明星奧斯特病逝 曾自豪參與1968年學運 成名作「紐約三部曲」

編譯胡玉立／即時報導
保羅·奧斯特2006年在西班牙北部奧維耶多大學舉行的文學會議上演講。(路透)
保羅·奧斯特2006年在西班牙北部奧維耶多大學舉行的文學會議上演講。(路透)

美國當代著名小說家、電影編劇和導演保羅·奧斯特(Paul Auster) ，4月30日在紐約布魯克林家中因肺癌病逝，享年77歲。奧斯特被譽為「穿膠鞋的卡夫卡」、「文壇巨星」，作品最常討論人生的無常和無限，小說「紐約三部曲」(The New York Trilogy)是他的成名作；1995年由華裔導演王穎執導的電影「煙」(Smoke)，由他擔任編劇並奪下「獨立精神獎最佳處女作劇本」(Independent Spirit Award for Best First Screenplay)。

就在紐約警察逮捕抗議的學生時，傳出奧斯特去世的消息。「我肺裡的越南毒氣讓我發瘋。」。畢業於哥倫比亞大學的保羅‧奧斯特，曾自豪參與1968年的學生反戰運動。他當時曾說，「那天聚集在校園中心日晷周圍的數百名學生，為什麼不向哥倫比亞大學扔磚頭呢，因為校方的研究項目從軍火商那兒賺得豐厚的利潤，因而為越南戰爭做出了貢獻？」

奧斯特1947年生於新澤西州，1980年定居布魯克林，以黑色小說後現代復興寫作風格，聲名鵲起。隨著聲譽漸著，奧斯特被視為布魯克林豐富文學歷史的守護者，是1990年代後湧入當地的新一代小說家靈感的來源；最終成為紐約當代代表性作家。

保羅．奧斯特的名聲不限於美國。他在法國獲得多項文學獎項。與美國導演伍迪艾倫(Woody Allen)和演員米基洛克(Mickey Rourke)一樣，奧斯特年輕時曾在巴黎生活，是少數被法國人視為「自家子弟」的美國人。

在英國，奧斯特2017年小說「4321」 打入曼布克獎(Man Booker Prize)入圍名單。英國「泰晤士報文學增刊」(The Times Literary Supplement of Britain)曾稱他為「美國最具創意作家」之一。

奧斯特1985年出版第一部小說「玻璃之城」(City of Glass)曾遭到17家出版商拒絕。這本書成為他最著名作品「紐約三部曲」的第一部分，與他1986年小說「鬼靈」(Ghosts)、「禁鎖的房間」(The Locked Room)合成套書；「紐約時報」時尚雜誌T將「紐約三部曲」列入「百年來紐約市最重要的25部小說」。

「奧斯特畢生在文學後現代主義遊戲中表現出色，但他的用語如偵探小說般簡潔，」作家兼男性雜誌「君子」(Esquire)前文學編輯布萊斯(Will Blythe)說：「他似乎把人生視為小說：人的自我演變與作家創造角色的方式，如出一轍。」

奧斯特則在其作品「文字人生」(A Life in Words)說道：「大多數作家對傳統文學模式非常滿意，樂於創作出他們認為美麗、真實、良善的作品。我也一直想寫出對我來說美麗、真實、良善的東西，但我也有興趣創造全新的說故事方式；我想把一切由裡到外翻過來。」

保羅·奧斯特在紐約布魯克林的家中留影。(美聯社)
保羅·奧斯特在紐約布魯克林的家中留影。(美聯社)
作家奧斯特2017年在倫敦與他的作品「4321」合照。(美聯社)
作家奧斯特2017年在倫敦與他的作品「4321」合照。(美聯社)

布魯克林 越南 哥倫比亞大學

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