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逮捕282人 亞當斯宣告紐約挺巴學運結束

逮捕282人 亞當斯宣告紐約挺巴學運結束：有外部勢力介入

記者許君達／紐約即時報導
(路透)
(路透)

已持續近兩周的哥倫比亞大學挺巴學生運動4月30日夜間告一段落。大量警員當晚進入校園以及被抗議者占領的校內建築漢彌爾頓大樓(Hamilton Hall)，逮捕百餘人，並將校園內的抗議者帳篷營地清除。紐約市亞當斯(Eric Adams)5月1日早間召開新聞發布會，宣告警方在前晚進入了哥大以及紐約城市學院(The City College of New York)，共逮捕近300人，並繼續強調「有外部勢力」涉入學生運動，但尚未公布具體名單。

根據社群平台和運動交流群內流傳的影像資料，30日當晚，警察進入哥大校園與學生對峙、並將部分拒不撤離的運動參與者帶上警車，還有一隊特警從漢彌爾頓大樓的窗戶進入建築並控制占據在其內部的運動者。

亞當斯在記者會上展示哥大發給警方的信件，稱哥大方面表示有外部的組織者進入校園培訓和配合學運，而警方的行動則是應校方的請求才展開的。他繼續重複此前已多次提出的論調，稱本次學運已不是單純的學生自由表達，而是有以製造混亂為目的的「職業煽動者」參與其間，試圖激發年輕學生的極端化傾向。亞當斯表示，占領建築、破壞財物不屬於和平抗議的範疇，紐約市不會放任這種現象發生。

不過，現場有記者提問，是否能公布被指為「外部勢力」的人員身分。亞當斯則表示，調查還在進行中，警方正在甄別被捕者中哪些是學生、哪些不該出現在校園內，並稱已鎖定部分有煽動前科的人士。

市警巡邏長切爾(John Chell)介紹，30日晚間的行動共逮捕了282人，其中在哥大逮捕119人、城市學院逮捕173人。市警總局局長卡班(Edward Caban)介紹，被捕者被控的罪行主要包括非法闖入(Tresspassing)、刑事毀壞(Criminal Mischief)和入室盜竊(Burglary)。他透露，自從去年10月7日哈瑪斯發動暴力襲擊以來，市警已接到超過2400次抗議活動的報告，其中至少1100起與以巴局勢有關。

亞當斯表示，市警在校園內的清場行動平靜有序，沒發生暴力衝突，也沒有人受傷，並稱當時有國家獨立記者協會(National Independent Journalist)的人員在場，警方自己也留有影像紀錄。不過，發布會現場有記者質疑當晚行動時為何將媒體人員限制在校門外的指定區域內、不讓靠近。警方的則解釋為「為了記者的安全考慮」。

市長亞當斯宣布警方進入哥大和城市學院兩校校園，共逮捕282人。(記者劉梓祁／攝影...
市長亞當斯宣布警方進入哥大和城市學院兩校校園，共逮捕282人。(記者劉梓祁／攝影)

亞當斯 哥大 紐約市

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